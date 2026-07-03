El Real Madrid ingresará 12,5 millones inesperados por Álvaro Rodríguez

Mientras la operación salida del Real Madrid avanza con más lentitud de la prevista, el club continúa generando ingresos gracias a las cláusulas de reventa incluidas en traspasos anteriores. Más allá de las marchas de David Alaba y Dani Carvajal al término de sus contratos, así como de la rescisión de Dani Ceballos, la entidad blanca sigue encontrando fórmulas para reforzar sus cuentas sin necesidad de desprenderse de jugadores del primer equipo.

El último ejemplo es el de Álvaro Rodríguez. Según informa 'The Athletic' a través del periodista Mario Cortegana, el Bournemouth mantiene negociaciones muy avanzadas con el Elche para hacerse con los servicios del delantero uruguayo de 21 años. La operación podría cerrarse por 30 millones de euros, repartidos en 25 millones fijos y otros 5 en variables, con un contrato para el futbolista hasta 2031.

Elche striker Alvaro Rodriguez, during LaLiga EA Sports matchday 38 game between Girona FC and Elche CF at the Montilivi Municipal Stadium, Girona, Spain, 23 May 2026. EFE/ Siu Wu / EFE

Cuando el Real Madrid traspasó a Álvaro Rodríguez al Elche el pasado verano, se reservó el 50% de sus derechos económicos. Por ello, percibirá 12,5 millones de euros correspondientes a la mitad de la cantidad fija de la operación.

La fórmula del 50%, una apuesta rentable

La política de conservar un porcentaje de futuras ventas se ha convertido en una herramienta especialmente lucrativa para el Real Madrid. Gracias a este modelo, el club puede seguir obteniendo beneficios del crecimiento de futbolistas formados en Valdebebas incluso después de su salida.

Varios casos recientes respaldan esta estrategia. Nico Paz dio el salto al Como y su excelente rendimiento disparó su valor de mercado. Posteriormente, el Madrid vendió el porcentaje que aún conservaba de sus derechos por alrededor de 60 millones de euros, además de mantener una opción de recompra para el próximo verano.

Nico Paz, en un partido con el Como 1907 esta temporada. / Roberto Bregani / EFE

A este caso se suma el de Víctor Muñoz, traspasado al Liverpool tras el pago de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros, de los cuales 20 millones ingresarán en las arcas blancas. También se espera que Mario Gila genere beneficios para el club madrileño cuando se haga oficial su traspaso al Nápoles por 15 millones de euros, una operación que reportaría aproximadamente 7,5 millones al Real Madrid.

En todos estos movimientos, la entidad blanca se aseguró de conservar una parte relevante de los derechos económicos de los jugadores, garantizándose así ingresos futuros sin interferir en su progresión profesional.

Los 12,5 millones que llegarán por Álvaro Rodríguez representan un nuevo ejemplo del éxito de esta política. En un verano en el que las ventas previstas todavía no terminan de concretarse, este tipo de operaciones refuerza la posición financiera del club.