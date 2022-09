El Real Madrid, indemne al Virus FIFA

Quince futbolistas blancos jugaron compromisos internacionales en esta ventana y ninguno de ellos regresó lesionado Carlo Ancelotti podrá preparar el clásico del 16 de octubre a priori con más tranquilidad y efectivos que su máximo rival, pues el Barça salió peor parado

El Virus FIFA no se cebó con los jugadores del Real Madrid como sí afectó a su máximo rival, un Barça que afrontará el clásico del próximo 16 de octubre en inferioridad. Si en el caso de los azulgranas fueron 17 los futbolistas de la plantilla o en dinámica del primer equipo desplazados por los compromisos internaciones, en los madridistas fueron 15 y todos ellos regresaron indemnes.

Solo David Alaba y Eden Hazard dieron un pequeño susto. El austríaco se retiró a los 70 minutos del partido contra Francia por unas molestias físicas, pero se recuperó sin problemas e incluso fue de la partida en la derrota frente a Croacia que les condenó al descenso. Por su parte, el capitán belga sufrió un golpe en la rodilla derecha contra Países Bajos pero, al parecer, ha quedado en nada y estará disponible para el choque de este domingo frente a Osasuna.

La lista

El resto, sin novedad. Dani Carvajal fue titular esta noche con España, mientras Marco Asensio -que fue de la partida ante Suiza- arrancó desde el banquillo. Las representaciones blancas más numerosas fueron con Francia y con Brasil, ambos con tres internacionales. En los ‘bleus’, Tchouameni completó los 180 minutos, Mendy, 155’, y Camavinga, 45’. Mientras que en los ‘canarinhos’, Tite alineó contra Ghana a Militao -de lateral derecho- y a Vinicius, a los que dio descanso ayer frente a Túnez en París. Rodrygo, por su parte, fue suplente en ambos compromisos.

Ninguno de los futbolistas internacionales se ejercitó ayer con el equipo blanco -Karim Benzema y Lucas Vázquez continuaron trabajando al margen-, pese a que la mayoría ya no tuvo partido ayer. Fue el caso de la mayoría. Courtois completó los 180 minutos con Bélgica, mientras Hazard jugó, en el total de los dos partidos, 129 minutos, si bien su sustitución el último día a la hora de juego estaba pactada y no fue por molestias.Luka Modric lideró a Croacia hacia la final four de la Nations League y no se perdió ni un solo minuto, mientras que en el mismo grupo, David Alaba disputó 159 minutos. Por su parte, Rüdiger solo jugó uno de los dos partidos con Alemania, pues el último frente a Inglaterra se lo perdió por sanción.

Este martes, además de España y Brasil, jugó la Uruguay de Fede Valverde, que completó 82 minutos y 172’ en total. También Andriy Lunin fue titular con Ucrania. Ya lo había sido frente a Armenia.