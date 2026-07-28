REAL MADRID
El Real Madrid ya habla el idioma de Mourinho
El conjunto blanco muestra las primeras pinceladas del sello del portugués, con un sistema 4-2-3-1 y variaciones tácticas en salida de balón
Apenas lleva unas semanas al frente del Real Madrid, pero José Mourinho empieza a dejar su huella. Por ahora se pueden sacar pocas conclusiones, limitadas a los dos primeros amistosos de la pretemporada frente al Alcorcón y el Leganés, por lo que lo poco que se ha podido ver debe ser tratado con cautela. Sin embargo, los minutos emitidos en abierto ya han servido para intuir algunos de los conceptos tácticos que el técnico portugués quiere implantar en esta nueva etapa al frente del conjunto blanco.
El dibujo base parece claro: 4-2-3-1. Un sistema que ofrece equilibrio y que Mourinho ha utilizado de manera habitual a lo largo de su carrera. Por delante de la defensa aparece un doble pivote con funciones mixtas, mientras que el mediapunta disfruta de libertad para recibir entre líneas y conectar con el ataque.
En estos primeros encuentros, ese papel ha recaído en Arda Güler, encargado de aportar creatividad en la zona de tres cuartos. El turco ha dejado momentos de brillantez, manteniendo la línea de la temporada pasada. Arriba, cuando ha actuado Gonzalo, lo ha hecho como un auténtico nueve de referencia, fijando centrales y sirviendo como apoyo para las transiciones ofensivas.
Una de las novedades más visibles ha llegado en la salida de balón. Ante el Leganés, Trent Alexander-Arnold asumió un papel protagonista desde el inicio de la jugada, situándose en muchas fases muy cerca de los centrales para convertirse en el primer organizador del equipo. En determinados momentos, incluso uno de los pivotes (generalmente Camavinga) retrasaba su posición para incrustarse entre los dos defensores.
En el costado izquierdo también se han apreciado automatismos. Álvaro Carreras ha alternado desdoblamientos por fuera con movimientos hacia el carril interior, buscando generar superioridad numérica en la medular y liberar espacio para que el extremo recibiera de manera más limpia. Esa flexibilidad en sus movimientos ha permitido al Madrid encontrar diferentes vías para avanzar a campo contrario y puede ser una de las señas de indentidad del equipo.
Sin balón, el equipo también ha dejado algunas pistas. En varios tramos se ha visto una presión adelantada, especialmente en campo contrario y en la zona de tres cuartos, con el objetivo de provocar pérdidas cerca del área rival. Cuando el robo llegaba, la transición ofensiva era inmediata. Pocos toques, verticalidad y búsqueda rápida de los jugadores más adelantados. Un patrón reconocible que ha acompañado al técnico portugués durante buena parte de su trayectoria.
Es pronto para hablar de un Madrid totalmente moldeado por Mourinho. La pretemporada acaba de comenzar y todavía queda mucho trabajo por delante. Eso sí, los primeros ensayos ya permiten identificar algunas ideas que empiezan a definir la identidad del nuevo proyecto.
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