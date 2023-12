Real Madrid- Granada: el ‘Cacique’ Medina contra el líder

Dos equipos heridos se dan cita en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, por las lesiones (siete bajas, pero con Bellingham), y el Granada, por los malos resultados (penúltimo en la clasificación). La diferencia es que los secundarios de Ancelotti complementan bien a los que quedan en pie, mientras que los nazaríes intentan reaccionar con un cambio de entrenador para que les saque del hoyo. El ‘Cacique’ Medina lleva cinco días al frente del equipo, sabe que necesita “enchufar” a sus nuevos pupilos y el Madrid es un rival perfecto para conseguirlo si encuentra respuesta en sus nuevos jugadores. Para ello les pide que jueguen “al límite”, sabe que tiene poquito que perder y mucho que ganar ante un equipo superior.

ROTOS POR EL EJE

Ancelotti sigue haciendo malabarismos con una plantilla rota por el eje. Los habituales empiezan a notar la presión en los hombros y el cansancio en las piernas perjudicados por un calendario enfermizo. A las siete bajas se suman jugadores renqueantes físicamente como Bellingham o Rodrygo, otros con exceso de kilómetro en las piernas que ralentizan las ideas, como Valverde y Rudiger, y tampoco se libran los menos habituales que pagan la inactividad cuando se les exige continuidad como Brahim o Ceballos. Vamos, un cuadro naif tirando a picassiano.

El italiano recupera a Kepa, pero para el banquillo, no vaya a ser que se vuelva a romper en su segundo día con el alta médica. Bellingham está hecho un cromo: juega con un protector en el hombro y con problemas en un tobillo. Si no fuera tan definitivo para su equipo, descansaría. Anima que tras el Granada tendrán una semana sin jugar que, quieras que no, es un alivio para un equipo tan exigido con un calendario tan delirante.

EXTRA DE ENERGÍA

El ‘Cacique’, por su parte, ha llegado con energía a Granada. Su lema de “jugar al límite” puede ser lo que le falte a un Madrid que llega con la lengua fuera. La diferencia la marca la calidad y por ahí es por donde los blancos intentarán defender el liderado porque, siendo un equipo también físico, técnicamente es muy superior al andaluz. Medina ha hecho un curso acelerado de los perfiles de los jugadores que tiene, a los que ha examinado en los cinco días que lleva con ellos. Es difícil saber cuál será su primer once, aunque los informes sobre su estilo dicen que le gusta jugar con presión alta y el 1-4-2-3-1 de dibujo, en el que da mucha importancia a jugar por los extremos.

Ancelotti hará pocos cambios respecto al once que goleó al Nápoles. Ha convocado a los mismos 20 jugadores, con Kepa como principal novedad, y cinco del Castilla con Nico Paz al frente. Tampoco tiene mucho más donde elegir. Lo que sí sabe es que partidos como el del Granada en el Bernabéu son por dónde se le escapó la Liga el año pasado, cediendo puntos en casa que hundieron sus aspiraciones.