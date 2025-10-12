Liga F
El Real Madrid golea en San Mamés y mete al Athletic en descenso
Weir, con un doblete, fue la gran protagonista en el triunfo del equipo blanco, que se coloca a siete puntos del Barça en la clasificación
EFE
El Real Madrid goleó por 1-4 al Athletic Club en San Mamés ante casi diez mil aficionados y sumó tres puntos que le colocan en segunda posición de la Liga F, a siete del líder FC Barcelona.
Con este marcador el equipo rojiblanco se hunde en la zona de descenso, penúltimo empatado a cuatro puntos con el DUX Logroño aunque con peor diferencia de goles, y sigue sin conocer la victoria después de siete jornadas.
Entró tarde al partido el Athletic y lo pagó muy caro, encajando dos goles antes de dar señales de vida en el área rival. Tras un primer aviso de Angeldahl a los siete minutos, desbaratado por Nanclares, el Real Madrid encarriló el partido guiado por Sandie Toletti.
En el 13, la francesa filtró un excelente pase abierto a Eva Navarro que la internacional metió en el área rojiblanca para que Caroline Weir, en una gran maniobra, pusiese el 0-1.
Apenas sin tiempo para reaccionar el equipo de Pau Quesada dobló la ventaja en un saque de esquina muy cerrado botado por Toletti que Ane Campos, en su intento de evitar el remate de Andersson, introdujo en su portería.
Un contundente 0-2 que, aunque tarde, despertó al Athletic. En el 25 las rojiblancas llegaron al área por primera vez en una doble ocasión de Nerea Nevado y Ane Azkona, desbaratada primero por Frohms y más tarde por el larguero, y en el 36 Maite Valero volvió a toparse con un poste al rematar un buen centro de Sara Ortega.
La segunda mitad comenzó equilibrada y sin apenas llegadas a las áreas hasta que en el 66 Weir hizo lucirse a Nanclares en un tiro que acabó en córner despejado por la portera internacional y el larguero.
Las locales, con más insistencia que juego, encontraron premio en el 72. Nerea Nevado sorprendió a Merle Frohms en una falta lateral poniendo el 1-2 y también algo de emoción al partido hasta que Weir, en el 82, firmó su doblete particular y acabó con cualquier esperanza de las de Javi Lerga.
Tiró de fe el Athletic para al menos maquillar el marcador, pero ni siquiera le sonrió la fortuna. Tras un tiro al palo de Agote en el 95 Iris Ashley robó la pelota en su propio campo y encaró a Nanclares para batir a la guardameta local y poner el 1-4 definitivo.
- Matías Fernández-Pardo, el jugador que ha rechazado cuatro veces a la selección española
- El futuro de Lewandowski se aleja del Barça
- El dardo de Marc Guiu a Hansi Flick
- Resultados del Mr Olympia 2025: Classic Physique, Open, 212, Men's Physique y ganadores de todas las categorías
- Julia Cañas, doctora en neuroftalmología, tajante sobre las gafas amarillas de Marcos Llorente: 'No sirven para nada
- Me llamó Guardiola, pensaba que era una broma y le dije que estaba ocupado
- Jan Virgili valida la estrategia de Deco
- Unai Simón, sobre el homenaje a Palestina en San Mamés: 'Me dio mucha pena que no se viera en televisión