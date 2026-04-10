El Madrid suspende ante el Girona antes del examen final de Múnich

El Madrid vive en un dimensión paralela. Deambula a su suerte por el espacio, donde sus estrellas se han quedado sin oxígeno en el peor momento. Contra el Girona, tercer tropiezo. Ya no es novedad. Después de frustrarse por su falta de puntería, terminó dando bandazos para olvidarse la Liga entre los bocinazos de un Bernabéu que cargó contra todo y contra todos: los jugadores, a Alberola para reclamarle un penalti tras un golpe en el rostro sobre Mbappé... Imagen crítica antes del examen final de Múnich y Liga para el Barça.

Más que probaturas de Arbeloa

Dijo Arbeloa que el partido no era para probaturas. Solo con ver a Camavinga por delante de Tchouaméni ya quedó claro que el duelo era un ensayo clínico. Bellingham formó en la base de la jugada para ganar kilómetros, como hizo Militao. Lo demás un reparto de consuelos para calmar a Carvajal y Asencio.

Primera parte de ocasiones al limbo. Un lujo peligroso que no podrá permitirse contra el Bayern. Solo con cinco de juego, Camavinga buscó a Mbappé con un buen pase que terminó en un mano a mano fallado. En el 10, Álex Moreno, sobre la línea, sacó otro chut del galo y poco después llegó la gran ocasión del Girona.

Ounahi le dejó claro a Carvajal que solo está para trotes ofensivos y descubrió un latigazo que obligó a Lunin a poner una mano dura. Otro de los que necesitaba este partido para conjurarse. Lo mismo pasó por la banda contraria, casi a la par, cuando Echeverry destapó las carencias de un Fran García que opositaba a un puesto que en el Allianz lleva el nombre del criogenizado Mendy.

Bellingham estuvo cerca en varias ocasiones, recordando al box-to-box que un día fue. Sin embargo, en casi todos los casos, versiones semidesnatadas. Mbappé se llevó una amarilla tras darle un balonazo a un rival. Echeverry despidió el primer tiempo con otro susto. Apareció el gol del Madrid del único modo que encontró.

Mbappé pierde los nervios con los árbitros

Valverde, desde la frontal del área, armó en el 51 un disparo que dejó sin efecto todas las paradas anteriores de Gazzaniga. Un gesto técnico extraño del portero ante un tiro centrado para quitarle los miedos a un Madrid donde Mbappé acumulaba un sinfín de fallos en la definición.

Misma situación con un Vinicius que caracoleaba desde todos los flancos. Dos astros que siguen sin alinearse. Podrán tomar nota de Lemar, quien se sacó un zurdazo en el 62 que pasó por debajo de las piernas de Camavinga. Un fallo más en la lista del jugador que más ha involucionado en el Madrid. Se llevó un abucheo definitivo para cualquier tipo de oportunidad futura.

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Aparecieron, para no irse, los pitos en el Bernabéu. El ambiente se puso al límite, con el Madrid derrumbado ante el resultadismo. Arbeloa se olvidó del partido y de la Liga, pensando en Múnich. Mbappé buscó hasta el final un penalti. En la segunda ocasión -en la primera le libró de un 'piscinazo'-, Alberola Rojas peritó un golpe de Reis sobre el rostro del francés. El VAR tampoco intervino con un sospechoso habitual. No lo pitó y, sin once metros, no hay paraíso blanco.