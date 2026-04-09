Real Madrid - Girona: Horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid recibe al Girona FC este viernes 10 de abril (21.00 horas) en el Santiago Bernabéu, en un partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports 2025/2026 marcado por disputarse en plena eliminatoria de Champions contra el Bayern de Múnich, en la que el conjunto blanco está obligado a remontar.

Los blancos llegan tras encadenar dos derrotas consecutivas. La pasada jornada perdió prácticamente sus opciones de pelear por la Liga tras caer por 2-1 en Mallorca en el tiempo de descuento. En la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League también sufrió un tropiezo ante el Bayern (1-2).

Muchas rotaciones

Álvaro Arbeloa tratará de gestionar los esfuerzos de sus jugadores con la vista puesta en el encuentro de vuelta en el Allianz Arena. Aun así, el partido también servirá para dar rodaje a futbolistas que serán clave en la búsqueda de una remontada en un estadio donde el Bayern apenas ha concedido esta temporada.

El técnico confirmó en rueda de prensa que Éder Militão y Jude Bellingham serán titulares, mientras que espera que Ferland Mendy tenga minutos. Las principales bajas del Madrid siguen siendo Rodrygo Goes, de larga duración, y Thibaut Courtois, cuya lesión se ha complicado más de lo previsto.

El Madrid es segundo con 69 puntos (22 victorias, 3 empates y 5 derrotas), a siete del líder, el FC Barcelona, lo que le obliga a no fallar si quiere mantener opciones. El conjunto azulgrana también buscará reponerse del golpe europeo en su compromiso liguero del fin de semana.

Por su parte, el Girona llega en un buen momento de forma, con dos victorias en los últimos tres partidos. La última, ante el Villarreal CF (1-0), le permitió asentarse en la zona media de la tabla con 37 puntos, ocho por encima de la permanencia que marca el Elche CF. Los de Míchel Sánchez cuentan con la baja de Vladyslav Vanat, una ausencia sensible en ataque. En la primera vuelta, ambos equipos empataron en Montilivi (1-1).

Horario del Real Madrid - Girona

El partido entre Real Madrid y Girona se disputa el viernes 10 de abril de 2026, a partir de las 21:00 horas (horario peninsular español) en el estadio Santiago Bernabéu.

Dónde ver el Real Madrid - Girona

El encuentro se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Plus+, en el canal Movistar LaLiga, además de en plataformas como Orange TV.

Como es habitual, también podrás seguir todo lo que ocurra en el partido a través de SPORT, con la narración en directo, la crónica y las reacciones tras el choque.