Real Madrid - Girona, en directo: alineaciones y última hora de LaLiga, hoy en vivo

La clasificación: el Madrid quiere dormir a -4 puntos del Barça

Tras el grave tropiezo en Mallorca, a los blancos solo les queda la esperanza de ganar todo lo que queda y que el FC Barcelona sienta la presión. El objetivo es reducir esta noche la desventaja a 4 puntos y esperar que mañana sábado (18.30 horas) el Barça pinche en el derbi contra el RCD Espanyol.