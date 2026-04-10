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Real Madrid - Girona, en directo: alineaciones y última hora de LaLiga, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre el Real Madrid y el Girona de la Jornada 31 de LaLiga EA Sports
El Girona, a encarrilar la permanencia
Los de Míchel buscan dar la campanada en el Santiago Bernabéu y alcanzar los 40 puntos que le dejarían a una victoria (o a dos empates) de la salvación matemática.
La clasificación: el Madrid quiere dormir a -4 puntos del Barça
Tras el grave tropiezo en Mallorca, a los blancos solo les queda la esperanza de ganar todo lo que queda y que el FC Barcelona sienta la presión. El objetivo es reducir esta noche la desventaja a 4 puntos y esperar que mañana sábado (18.30 horas) el Barça pinche en el derbi contra el RCD Espanyol.
La previa
EL GIRONA, A HURGAR EN LA HERIDA DEL REAL MADRID por Alejandro Alcázar
¡Buenas tardes! Arrancamos la transmisión en directo del partido que abre la Jornada 31 de LaLiga EA Sports. El Real Madrid recibe a partir de las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu al Girona y los de Álvaro Arbeloa están obligados a ganar si quieren mantener alguna llama de esperanza en la competición de la regularidad.
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