Real Madrid - Girona: alineaciones probables del partido de la Liga EA Sports

La temporada entra en su punto de no retorno para el Real Madrid. Sin margen de error y a siete puntos del Barça en LaLiga, el conjunto blanco se presenta este viernes ante el Girona en el Santiago Bernabéu con la obligación de ganar para no bajarse definitivamente de la pelea por el título en favor del Barça.

Los de Álvaro Arbeloa llegan en un momento crítico, tras encadenar dos derrotas consecutivas que amenazan con una temporada en blanco. La última, en Son Moix ante el Mallorca (2-1), dejó muy tocadas sus opciones ligueras. A ello se suma el golpe recibido en la ida de Champions ante el Bayern (1-2), que obliga al Madrid a buscar una remontada en el Allianz Arena. Con ese horizonte, el técnico madridista apostará por un once competitivo, aunque inevitablemente condicionado por la cita europea.

Arbeloa introducirá novedades importantes. Éder Militao y Jude Bellingham, ya recuperados, apuntan a la titularidad para ganar ritmo competitivo antes del duelo en Múnich. El inglés formará en la medular junto a Camavinga, Tchouaméni y Valverde, mientras que en defensa se esperan ajustes para dosificar cargas. Arriba, Mbappé y Vinicius liderarán a un equipo que necesita reencontrarse con su mejor versión si quiere sobrevivir a Alemania.

El Girona, por su parte, aterriza en el Bernabéu en su mejor momento reciente. Las victorias ante Athletic (3-0) y Villarreal (1-0) han reforzado a un equipo que ya roza la permanencia y que no renuncia a mirar más arriba. El conjunto de Míchel afronta el partido sin complejos, consciente de que puede aprovechar cualquier desconexión de un rival con la cabeza dividida.

El equipo catalán quiere dar un paso casi definitivo hacia la salvación e incluso engancharse a la pelea por Europa. Para ello deberá mantener la solidez defensiva mostrada en las últimas jornadas. La principal baja es la del delantero Vladyslav Vanat, lesionado, mientras que Abel Ruiz apunta a ocupar su lugar en el once. Daley Blind es duda, lo que podría abrir la puerta a Alejandro Francés en defensa.

Alineaciones probables del Real Madrid - Girona

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold o Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran García o Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga; Mbappé y Vinicius.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Alejandro Francés, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi; y Abel Ruiz.