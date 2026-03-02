En directo
REAL MADRID
Real Madrid - Getafe: polémica y reacciones en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Getafe de LaLiga EA Sports
Axel Torres (SER): "Es un equipo que no va nada sobrado de talento, debería sufrir para mantener la categoría. Bordalás consigue que el equipo esté enchufado y compitan"
Poli Rincón, tras el fallo de Vinicius (COPE): "Da igual la parada de Soria. Esa de Vini debe ir dentro"
Pedro Martín (COPE): "El Getafe lleva 16 derrotas seguidas en el campo del Real Madrid"
Rafa Alkorta (SER): "Bordalás ha preparado un campo de minas contra Vinicius"
Antonio Romero sobre el estilo agresivo del Getafe: "Esto es responsabilidad del árbitro. Esto es fútbol. Todo es fútbol, no solo lo que os gusta a vosotros"
Iturralde (SER): "Si el Getafe lo hace es porque se lo permite las normas del fútbol"
Miguel Ruiz (COPE): "Vinicius lleva 25 segundos protestándole al árbitro"
Antonio Romero (SER): "El ambiente del Bernabéu está frío, gélido"
Alfredo Duro (Chiringuito): "Pitarch es más jugón que Camavinga"
Poli Rincón (COPE): "El Madrid así como está pero resulta que si gana hoy y el viernes va a dormir líder. ¿Dónde está el muerto?"
Jordi Pons (GolTV): "Muchísimas ganas de ver a Thiago Pitarch, que también pasó por el fútbol base del Getafe"
"Vinicius va a dar un paso adelante sin Mbappé"
