REAL MADRID
Real Madrid - Getafe: Horario y dónde ver por TV, online y en directo
A qué hora empieza el partido del Getafe contra el Real Madrid y en qué canal de TV ver el partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports
El Real Madrid deberá volver a activar el modo Liga tras clasificarse para los octavos de final de la UEFA Champions League. Los de Arbeloa superaron al Benfica, pero en Liga perdieron el liderato en Pamplona. El conjunto navarro consiguió superar en el último suspiro a los blancos y le dejó en bandeja la punta de la Liga al FC Barcelona.
Los culés no fallaron en casa ante el Levante y recuperaron un liderato que perdieron solo una semana antes. Esta semana el orden será al revés. El primero en jugar será el equipo de Flick este sábado contra el Villarreal, mientras que los madridistas disputarán su encuentro ante el Getafe el lunes.
El horario poco habitual para el partido del Real Madrid se debe a que los blancos tienen la siguiente semana limpia. Su eliminación en Copa del Rey ante el Albacete dejó a los de Arbeloa con una competición menos y más tiempo para descansar.
El Getafe consiguió escaparse de las zonas de descenso en las últimas jornadas, aunque en la última jornada cayeron ante el Sevilla por 0-1. Los de Bordalás llevan sin ganar en el Bernabéu desde el 2008, por lo que deberán intentar romper la mala racha este lunes si se quieren enganchar a la zona europea.
¿Dónde ver el Real Madrid - Getafe por TV y online?
El partido entre Real Madrid - Getafe de la jornada 26 de LaLiga EA Sports se podrá ver por TV y online a través de DAZN España, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid - Getafe a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
- Así queda el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Sorteo de Champions League, en directo: cuadro de octavos y rivales de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético, hoy en vivo
- Diego Costa, exjugador del Atlético: 'Simeone me debe la mitad del sueldo. La mitad de la casa me la merezco yo
- Horarios confirmados de los octavos de final de la Champions: Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid
- Inglaterra pierde la cabeza por Abde: ¿otro ingreso para el Barça?
- El Camp Nou es peor que Montjuïc
- El PSV blinda a su promesa más culé: 'Mi sueño es jugar en el Barça y ganar la Champions
- Hartazgo en el vestuario del Madrid tras el sorteo de la Champions