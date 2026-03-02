En directo
LaLiga
Real Madrid - Getafe, en directo: alineaciones, horario y dónde ver La Liga
Sigue en vivo el partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports entre el equipo de Arbeloa y el de Bordalás en el Santiago Bernabéu
Lesión de Mbappé
El Real Madrid ha emitido un comunicado médico confirmando la lesión de Mbappé, que había viajado este lunes a París para evaluar la evolución de sus problemas físicos. Por el momento, se ha decidido continuar con el tratamiento conservador.
Las bajas en el Madrid
Arbeloa no podrá contar esta noche con Camavinga, Bellingham, Militao, Asencio, Mbappé y Ceballos. Por su parte, Huijsen y Rodrygo regresan a la convocatoria.
La pesadilla de Bordalás
El Real Madrid es el único equipo de Primera al que el técnico del Getafe no ha sido capaz de ganar. Ha jugado un total de 16 partidos frente a los blancos, con cero triunfos, dos empates y 14 derrotas.
La situación del Getafe
Bordalás ha vuelto a hacer un trabajo espectacular al frente del conjunto azulón. El equipo se encuentra en la posición 14ª, con cinco puntos de ventaja sobre el Mallorca que marca las posiciones de descenso.
Máxima presión para el Madrid
Después del triunfo del Barça ante el Villarreal, los blancos se sitúan a 4 puntos de los de Hansi Flick con un partido menos y con la única opción de ganar esta noche. Pinchar ante el Getafe puede complicar sus opciones de título.
¡Bienvenidos al directo del partido entre el Real Madrid y el Getafe! Aquí podrás seguir todo lo que ocurra en la jornada 26 en el Santiago Bernabéu.
