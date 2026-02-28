Real Madrid - Getafe: alineaciones probables para la jornada 26 de LaLiga EA Sports

El Bernabéu será el escenario del cierre de la jornada 26 este lunes 2 de marzo de 2026 (21:00h), con un Real Madrid–Getafe de objetivos muy distintos: los blancos necesitan recuperar sensaciones y no descolgarse del liderato, mientras que el conjunto azulón pretende consolidarse en la zona media y alejarse definitivamente del ruido de la parte baja. Todo, después de que los de Arbeloa conozcan a su rival en octavos de la Champions: el City de Guardiola.

El Real Madrid llega al duelo después de una racha reciente en liga de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, con el estímulo añadido de la Copa de Europa tras vencer al Benfica (2-1) para salir vivo de la repesca. El equipo de Álvaro Arbeloa quiere pasar página de la derrota frente al Osasuna y volver a sumar de tres en casa para mantener el pulso por la cabeza de la tabla. Cuando juegue, ya sabrá qué ha hecho el Barça ante el Villarreal.

Kylian Mbappé, durante el partido contra Osasuna de Liga. / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

Bajas del Real Madrid - Getafe

Enfrente estará un Getafe que es 13º y que aterriza con un balance de dos empates, dos victorias y una derrota en sus cinco últimos encuentros ligueros. Los de Bordalás, fieles a su libreto competitivo, tratarán de pescar en cualquier desajuste del rival para sumar puntos y ganar tranquilidad. El equipo del sur de Madrid tendrá la baja de Djené, por sanción; las de Davinchi, Aqbar y Kamara por lesión; y las dudas de Borja Mayoral y Juanmi.

El conjunto blanco afronta el partido con varias ausencias de peso. Éder Militao continúa fuera por su lesión en el bíceps femoral y no debería reaparecer hasta marzo. Jude Bellingham sigue recuperándose de un problema en el semitendinoso y tampoco regresará hasta el próximo mes, mientras que Dani Ceballos, con molestias en el sóleo, será baja hasta mediados de abril. Se rompió en la derrota contra Osasuna.

Además, Arbeloa está pendiente de varias dudas: Dean Huijsen, con una contractura en el gemelo; y Raúl Asencio, por molestias cervicales sufridas en el choque europeo. El estado de Kylian Mbappé sigue siendo un misterio, con el estado de su rodilla a debate. La nota positiva es Rodrygo, que debería estar disponible tras superar una tendinitis en el bíceps femoral.

El entrenador del Getafe, José Bordalás, durante un encuentro de Liga. / KIKO HUESCA / EFE

Arbeloa y el riesgo de las rotaciones

El once del Real Madrid no debería diferir demasiado del que inició ante el Benfica: el contexto en Liga obliga a no especular, tal y como sucedió en el Sadar, donde el planteamiento de Arbeloa fue muy criticado. La pareja de centrales es el punto con más interrogantes por los problemas físicos de Huijsen y Asencio. Si ninguno llega, el plan más probable es que formen Rüdiger y Alaba. Y arriba, si Mbappé vuelve a quedarse fuera, Gonzalo está preparado para repetir como referencia.

El Bernabéu espera un partido serio, porque el Getafe suele convertir estos duelos en una prueba de paciencia: bloque compacto, ritmo incómodo y un castigo constante a los errores. Para el Madrid, la clave será abrir el marcador pronto y evitar que el choque se atrinchere en el guion que más le conviene al rival.

Alineación probable del Real Madrid - Getafe

XI posible del Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga, Mastantuono; Vinicius y Gonzalo.

XI posible del Getafe: Soria; Femenia, Juan Iglesias, Duarte, Romero, Diego Rico; Milla, Arambarri, Mario Martín; Satriano y Luis Vázquez.

Partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports.