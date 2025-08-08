El Real Madrid gana su primer partido de pretemporada contra el Leganés

El Real Madrid disputó durante la mañana de este viernes el primer partido amistoso de la pretemporada y sumó una victoria por 4-1 frente al Leganés, recién descendido a Segunda División. El encuentro se llevó a cabo en Valdebebas sin la presencia de público ni medios de comunicación: totalmente a puerta cerrada. De hecho, ninguno de los dos clubes llegó a informar de manera oficial ninguna noticia alrededor de este encuentro, el único que tiene agendado el Madrid es frente al Tirol el martes 12 de agosto a las 19:00 horas en Austria.

Xabi Alonso alineó un once muy titular: Courtois; Carvajal, Huijsen, Asencio, Carreras; Valverde, Ceballos, Brahim; Mbappé, Vinicius y Gonzalo. El Leganés se adelantó con un tanto inicial de Sule, uno de los muchos canteranos que alineó Paco López, el entrenador pepinero; pero los blancos han logrado darle la vuelta al marcador, tal y como informa 'As'. Algunas informaciones añaden que Huijsen, Brahim y Pitarch habrían anotado tres de los cuatro tantos.

Caras nuevas y ausencias

El partido supuso el debut de Álvaro Carreras con la camiseta del Real Madrid, así como el regreso de Dani Carvajal, quien pudo sumar sus primeros minutos desde que sufrió la gravísima lesión en la rodilla derecha hace diez meses (rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y una rotura del tendón poplíteo); además, lo hizo con el brazalete de capitán.

Por otra parte, quien todavía no pudo estrenarse con el la camiseta del Madrid fue Franco Mastantuono, el último fichaje merengue. El argentino no podrá ejercitarse con sus nuevos compañeros, a pesar de ya encontrarse en su nueva ciudad, hasta el día 14 de agosto, cuando cumpla la mayoría de edad.

Thiago Pitarch y Daniel Yáñez, ambos del Castilla, fueron citados por Xabi Alonso para reforzar al primer equipo; mientras que Bellingham, Mendy y Endrick continúan con sus procesos de recuperación al margen del grupo, por lo que no pudieron participar en este partido amistoso a puerta cerrada.