REAL MADRID

Palanca millonaria para el Real Madrid

El Bournemouth se quedará en propiedad a Álex Jiménez, canterano del club blanco, que tiene un 50% de sus derechos económicos

La gran asistencia de Álex Jiménez a Gonzalo García / X

Mario Roldán

El mercado de fichajes de invierno ha finalizado, pero los clubes ya se mueven para reforzar sus plantillas para la siguiente temporada, ejecutando las opciones de compra que poseen. El Bournemouth de Andoni Iraola tiene previsto comprar definitivamente esta semana a Álex Jiménez, quien está dando un gran rendimiento en el conjunto inglés. Aunque el español llegó procedente del Milan el verano pasado, la mitad de sus derechos corresponden al Real Madrid, pues creció en La Fábrica.

El polivalente jugador de 20 años, que puede actuar de lateral o de extremo, suma 21 participaciones a las órdenes del entrenador vasco en las que ha marcado un gol, en la victoria por 3-2 contra el Liverpool el pasado 24 de enero, y ha repartido una asistencia. Su buen hacer en su primera experiencia en la Premier League ha provocado que los 'cherries' vayan a ejecutar la opción de compra antes, incluso, de finalizar la presente temporada. Asimismo, a finales de 2025 debutó con la selección española sub-21.

Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el Bournemouth pagará esta semana 19,5 millones fijos por el español más 5,3 'kilos' en variables. El Real Madrid posee el 50% de los derechos del futbolista, por lo que recibirá, como mínimo, 9,75 millones de euros. El porcentaje restante de sus derechos pertenece al Milan, club que lo firmó procedente del club blanco en 2023.

El Real Madrid, con este pellizco económico, continúa ingresando por sus canteranos. Álex Jiménez se suma a las ventas recientes de Obrador (Benfica), Yusi Enríquez (Deportivo Alavés), Chema Andrés (Stuttgart), Víctor Muñoz (Osasuna), Jacobo Ramón (Como), Álvaro Rodríguez (Elche) y Miguel Gutiérrez (Nápoles), que dejaron el pasado verano 31 millones de euros en las arcas blancas. Aun así, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa no ha invertido ese dinero, pues fue el único club de Primera División que no realizó ningún fichaje en el mercado invernal.

