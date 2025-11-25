El Real Madrid forzará un fichaje para Xabi Alonso en invierno

La crisis de juego y de resultados que está atravesando el Real Madrid (encadena tres partidos sin ganar ni convencer) está provocando movimientos en las oficinas del Santiago Bernabéu. Por ello, la llegada de Nico Paz al conjunto blanco, lo que era un secreto a voces, podría producirse antes de lo previsto; aunque en el Como no lo pondrán nada fácil.

Según el periodista Gastón Edul, el Real Madrid ya habría comunicado la intención de repescar a Nico Paz en enero. Sin embargo, el periodista Fabrizio Romano apunta que la cláusula de recompra no es válida en enero y el Como le mantendrá hasta el final de la temporada; por lo que el centrocampista argentino no regresará al club blanco hasta verano.

La situación contractual del argentino es la siguiente. El verano pasado el Madrid ingresó 6,3 millones de euros por el 50% de sus derechos, pero se guardó una opción de recompra. De entrada, el club blanco se aseguró el 50% de una futura venta, además de tres opciones de recomprar al futbolista. La primera ya ha expirado, que era en este 2025 por 8 millones de euros, en el 2026 será de 9 millones, mientras que en 2027 alcanzará los 10 'kilos'.

Sea como fuere, la vuelta de Nico Paz al Real Madrid acabará produciéndose más pronto que tarde. La prioridad del argentino es clara y su voluntad de regresar al Santiago Bernabéu acabará recibiendo luz verde. Formado en las categorías inferiores de los merengues desde 2016 hasta 2024, su turno, esta vez, será en el primer equipo.

Recordemos que esta temporada ha participado en 13 partidos bajo las órdenes del Como de Cesc Fàbregas, en los que ha anotado cinco tantos y ha repartido cuatro asistencias. El curso pasado, su primer año en Italia, lo cerró con seis dianas y nueve pases de gol en 39 encuentros.