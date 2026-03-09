El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones

El Real Madrid ha presentado sus últimos estados financieros intermedios y el análisis de las cuentas ha reabierto el debate sobre la situación económica del club. Según explica el analista financiero Héctor Mohedano, el gran cambio de los últimos años es claro: el club blanco ha pasado de tener una posición bancaria cómoda a depender mucho más de la financiación.

“El Real Madrid ha agotado el colchón de tesorería extraordinario acumulado entre 2021-2023 y ha pasado de una posición bancaria neta positiva de +213 M€ a negativa de -312 M€ en tres años”, señala Mohedano. Ese dinero procedía principalmente de los acuerdos financieros ligados al nuevo Santiago Bernabéu y de operaciones como la venta de una parte de sus ingresos comerciales a Sixth Street.

En apenas tres años, la fotografía ha cambiado de forma notable. El club ha pasado de una posición bancaria neta positiva de 213 millones de euros a una negativa de 312 millones, una evolución que refleja el impacto de las grandes inversiones realizadas tanto en el estadio como en la plantilla.

Ingresos que se estabilizan

En el primer semestre de la temporada 2025/26, el Madrid registró 571,3 millones de euros de ingresos, un 3,1% menos que en el mismo periodo del curso anterior. Uno de los factores es la estabilización de los ingresos del estadio. Tras el impulso inicial de las nuevas infraestructuras del Bernabéu, que generaron un fuerte aumento el año pasado, la facturación se ha estabilizado alrededor de los 43 millones. Además, la interrupción temporal de los conciertos ha frenado parte del potencial del recinto.

También han caído los ingresos comerciales, que bajan más de un 10%, mientras que los derechos televisivos se mantienen prácticamente estancados.

Al mismo tiempo, los gastos han aumentado con fuerza. La masa salarial se ha disparado casi un 16% en un semestre, pasando de 239 a 277 millones de euros. La llegada de Kylian Mbappé y varias renovaciones son los 'grandes culpables' de este aumento.

Un negocio rentable… pero con presión financiera

A pesar de todo, el negocio del Real Madrid sigue generando beneficios operativos. Según el análisis de Mohedano, el club mantiene un beneficio operativo semestral cercano a los 67 millones de euros.

El problema es que gran parte de ese dinero se destina ahora a atender la deuda acumulada. Entre el pago de intereses, la devolución del préstamo del estadio y el aumento del gasto deportivo, el margen financiero se ha estrechado. El analista no ve una situación crítica, pero sí reconoce cierta tensión: “No hay problemas de repago, pero sí puntos donde tanto el club como los financiadores deciden protegerse”.

La diferencia con una empresa convencional es que el club no tiene accionistas que puedan aportar capital si hiciera falta. Como recuerda Mohedano, en caso de dificultades “su único recurso sería pedir más deuda o vender jugadores”. Aunque deja caer otra posibilidad para el futuro: “¿O quizá haya alguna vía a contemplar?”, finaliza.