REAL MADRID
Real Madrid - Fiorentina: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada gratis por TV, online y en directo
A qué hora empieza el partido del Real Madrid contra la Fiorentina y en qué canal ver en abierto por TV el amistoso de pretemporada desde España
El Real Madrid sigue adelante en su preparación de cara a la temporada 2026/27. Después de una intensa preparación en Valdebebas que incluyó la disputa de dos amistosos, el conjunto blanco se desplaza a Austria para enfrentarse a la Fiorentina este sábado 1 de agosto.
La cómoda victoria frente al Leganés (4-1), sumada al ajustado triunfo contra el Alcorcón (1-0), confirman la tendencia al alza de un Real Madrid que ahora medirá sus fuerzas contra un equipo de mayor entidad. La Fiorentina también viene de disputar dos encuentros en los que ha dejado sensaciones dispares, imponiéndose ante Gubbio (1-0) y siendo doblegado por el Queens Park Rangers (3-2).
A diferencia de lo sucedido en los anteriores ensayos, planteados como partidos de entrenamiento que se disputaron a puerta cerrada en Valdebebas, el partido entre Real Madrid y Fiorentina será el primer amistoso 'real' que afronta el conjunto blanco. Los duelos frente a Ferencvaros, Deportivo y Schalke 04 completarán la nómina de enfrentamientos antes de dar el pistoletazo de salida a la temporada.
¿A qué hora es amistoso entre Real Madrid y Fiorentina?
El partido de pretemporada entre Real Madrid y Fiorentina se disputará este sábado 1 de agosto a las 18:00 horas (CEST). El duelo se celebrará en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria).
¿Dónde ver el amistoso entre Real Madrid y Fiorentina gratis por TV?
En España, el amistoso entre Real Madrid y Fiorentina se podrá ver en abierto por TV a través de Real Madrid TV y online en la plataforma de streaming RM Play.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el amistoso entre Real Madrid y Fiorentina a través de nuestra narración en directo, además de la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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