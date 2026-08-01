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REAL MADRID
Real Madrid - Fiorentina, en directo: amistoso de pretemporada, en vivo
Sigue en directo el partido de pretemporada del conjunto dirigido por José Mourinho ante el equipo italiano
David Raurell
Debuta Dumfries
La gran novedad en el once del Real Madrid es el estreno de Denzel Dumfries con la camiseta blanca.
El neerlandés ha llegado procedente del Inter de Milán a cambio de 20 millones de euros y ha firmado hasta 2030. Hoy, parece que jugará en banda derecha por delante de Trent Alexander Arnold.
La de hoy será la primera prueba a puerta abierta del Real Madrid de Jose Mourinho. Los blancos ya vencieron en Valdebebas al Alcorcón (1-0) y al Leganés (4-1).
El encuentro de hoy se disputará en el estadio Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), que tiene una capacidad de 32.000 personas.
Esta es la primera alineación de Mourinho en su regreso al banquillo blanco:
Lunin; Trent, Joan Martínez, Mario Rivas, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler; Dumfries, Ciria, Endrick
¡Buenas a todos! El nuevo Real Madrid de José Mourinho tendrá esta tarde a partir de las 18.00h contra la Fiorentina en Austria el primer test de cara al curso 2026/27, en el que buscarán romper el dominio nacional del FC Barcelona.
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