Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezDiomandéReal Madrid - FiorentinaDónde ver Real Madrid - FiorentinaTour de Francia Femenino hoyEtapa 1 Tour Femenino 2026Clasificación Clásica San SebastiánClásica San Sebastián 2026CanceloEbrima TunkaraHorario JódarComunicado FIFABirmingham - BarcelonaHamza AbdelkarimPaula Ostiz1x1 BarçaAdeyemiJuan Carlos NavarroNutricionista selecciónWojciech SzczesnyTer StegenMercado de fichajesCómo ver Barça pretemporadaJoan PradellsConductores catalanesPadre LamineJordi CruzLamine YamalMaldiniMadre TopuriaDani OlmoFruto secoPlaystationOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

REAL MADRID

Real Madrid - Fiorentina, en directo: amistoso de pretemporada, en vivo

Sigue en directo el partido de pretemporada del conjunto dirigido por José Mourinho ante el equipo italiano

José Mourinho da órdenes durante un amistoso

José Mourinho da órdenes durante un amistoso / Victor Lerena / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Raurell

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL