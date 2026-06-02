El Real Madrid ficha a Konaté por cuatro temporadas

A pesar de estar en plena época de campañas electorales, el Real Madrid no olvida el mercado y ya tiene atado su primer gran nombre. Ibrahima Konaté será jugador del Real Madrid si Florentino Pérez sigue siendo el presidente del conjunto blanco. El nombre del francés llevaba muchos meses sobrevolando el Bernabéu, pero ahora sí que la operación ya está cerrada.

Konaté oficializó su salida del Liverpool este verano. El defensa quedaba libre tras cinco años en Inglaterra y quería probar nuevos retos lejos de las islas. El Real Madrid lo había seguido desde la temporada pasada, conscientes de que podría ser un fichaje a coste cero. El verano pasado se intentó su fichaje, pero finalmente se prefirió esperar a que quedara libre.

Ahora el acuerdo entre las dos partes es total. Según informó Fabrizio Romano, el Real Madrid llegó a un acuerdo verbal con el francés para que sea jugador blanco las siguientes cuatro temporadas. Así, el francés firmaría hasta el 2030, apostando antes por el Madrid que por las ofertas saudíes que tenía.

Ibrahima Konaté, durante esta pretemporada. / ADAM VAUGHAN / EFE

A pesar de llegar a coste cero, el Real Madrid ofreció un buen contrato al exjugador del Liverpool, como se acostumbra a hacer con los agentes libres. La misma estrategia que se siguió con Alaba. De hecho, según informó Ivan Martín, Konaté estaría pidiendo un salario aproximado de unos 12 millones de euros netos por temporada y una prima de fichaje de 20 millones de euros. Un sueldo muy similar al que percibía el austriaco hasta esta temporada.

El central de 27 años será el primer fichaje de la nueva era Florentino y se unirá a las vueltas de Nico Paz y Endrick. El francés era un jugador que los blancos tenían en mucha consideración por ser un futbolista con mucha potencia física, velocidad y experiencia al más alto nivel. Características que a Mourinho le gustan mucho.

Además de la llegada de Konaté, el Madrid quiere seguir cerrando la defensa y renovará a Rüdiger. El central alemán termina contrato esta temporada, pero el acuerdo está muy avanzado. Tras estos dos movimientos, los merengues buscarán un lateral derecho para suplir la salida de Carvajal y un lateral izquierdo que salve una posición muy tocada.