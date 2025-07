El Real Madrid ficha a Carreras por 50 millones de euros

Ya solo falta la confirmación oficial de los clubes. Fabrizio Romano lanzó este mismo jueves por la noche "here we go" de la llegada de Álvaro Carreras al Real Madrid. Tras un culebrón que ha durado más de lo previsto, el lateral izquierdo se sumará al equipo blanco en los próximos días.

Carreras fue el principal objetivo del equipo blanco para reforzar el sector izquierdo de la zaga desde el inicio del verano. La idea era que jugará el Mundial de Clubes con el Real Madrid, como hicieron Alexander-Arnold y Huijsen, pero la negociación con el Benfica no fue sencilla.

El conjunto portugués se remitía una y otra vez a la cláusula de 50 millones de euros, pero el Madrid pedía negociar y poder pagarla a plazos. Finalmente el equipo blanco pagará dicha cantidad en varios pagos, en lugar de tener que hacerlo de una sola vez.

Solo falta que el Manchester United confirme que no ejecutará su cláusula de recompra por el futbolista y el Real Madrid hará oficial el fichaje, presumiblemente este mismo viernes. Por su parte, Rafa Obrador llegará al Benfica como parte del acuerdo entre ambos clubes, aunque todavía no han salido a la luz las cifras de esa parte de la negociación.

De esta forma, Álvaro Carreras se convertirá en el cuarto fichaje del Real Madrid en lo que llevamos de mercado veraniego, tras Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Franco Mastantuono. Salvo el jugador argentino, el resto vienen para cubrir los diferentes puestos de la defensa, una de las prioridades que se marcó el conjunto madridista tras lo visto la pasada campaña.

Ahora el club tendrá que decidir como gestiona el overbooking existente en ese lateral izquierdo. A priori Carreras llega para ser titular, pero también están en plantilla Fran García y Ferland Mendy. El francés está lesionado y se perderá el inicio de competición, por lo que sacarle del club parece altamente improbable. Mientras tanto, el español ha firmado un buen Mundial de Clubes, pero Xabi Alonso tendrá que tomar una decisión con el ex del Rayo.