Real Madrid - Ferencvaros: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada gratis por TV, online y en directo

El Real Madrid acelera a ritmo de crucero en la recta final de la pretemporada. A la espera de que se incorporen los nuevos fichajes y los jugadores mundialistas, el conjunto blanco afrontará este sábado un nuevo partido amistoso ante el Ferencvaros, un encuentro que se disputará en Budapest y que servirá a José Mourinho para seguir afinando su equipo.

El conjunto madridista continúa incorporando efectivos después de un verano marcado por el Mundial y el regreso escalonado de varios internacionales. Mourinho podrá contar ante el campeón húngaro con futbolistas como Vinícius., Fede Valverde, Arda Güler, Camavinga, Bernardo Silva, Rüdiger o Endrick, además de varios jugadores de la cantera que están participando durante esta pretemporada.

La actividad en clave blanca se ha centrado en las últimas horas en el fichaje de Yan Diomande y en la negativa de Rodri de atender a la oferta del Madrid. El centrocampista español ha escogido al Barça, algo que ha herido de orgullo a un club blanco que no ha podido disfrutar de la llegada del fichaje más caro de su historia.

Diomande pasa reconocimiento médico en la Clínica Sanitas / Real Madrid

Se enfrentarán este sábado a un Ferencvaros supondrá una prueba exigente para medir el estado de los blancos. El conjunto húngaro recibirá al Real Madrid en el Ferencvaros Stadion en un encuentro entre dos clubes que no se enfrentaban desde la Champions League 1995/96. Para el Real Madrid será una nueva oportunidad de acumular minutos y automatismos tras el empate contra la Fiorentina.

¿A qué hora es el Ferencvaros - Real Madrid amistoso de pretemporada?

El partido entre Ferencváros y Real Madrid, amistoso de pretemporada, se disputará este sábado 8 de agosto a las 19:00 horas (CEST). El duelo se celebrará en el Ferencvaros Stadion de Budapest, con capacidad para alrededor de 22.000 espectadores.

¿Dónde ver el Ferencvaros - Real Madrid amistoso de pretemporada por TV y online?

En España, el partido amistoso de pretemporada entre Ferencvaros y Real Madrid se podrá ver en directo y en exclusiva a través de Realmadrid TV. El encuentro también estará disponible online mediante RM Play, la plataforma oficial del club blanco.

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