Los fracasos del Madrid femenino amenazan con una fuga de talento

Hay un momento del último clásico, el de Liga F, que evidencia la frustración del Real Madrid. Todavía marchaba 0-0. Era el minuto 12. Lakrar comete una dura entrada sobre la blaugrana Sydney Schertenleib. Se monta una tangana, con Athenea del Castillo enfrentada a Irene Paredes. La primera se ha erigido como estandarte de una sección incapaz de competir contra el eterno rival y que se resigna a ser líder de la liga de los demás. Pero para perfiles como Caroline Weir, esto puede no ser suficiente.

Weir y la apuesta incompleta

Cuando el Real Madrid se hizo con la escocesa en 2022, aquel movimiento se interpretó como un golpe en la mesa para competir, en el corto plazo, por títulos. Aquella temporada fue lo más cerca que estuvo la centrocampista de conseguir un título vestida de blanco. La descalificación del Barça por la alineación indebida de Geyse Ferreira dibujó un Real Madrid-Atlético en la final de la Copa de la Reina.

Las rojiblancas remontaron un 0-2 con dos tantos in extremis y se llevaron el torneo en los penaltis. A partir de ahí, la constante dictadura del Barça (solo interrumpida en la jornada 23 de la pasada temporada de la Liga F, con un 1-3 firmado gracias a un doblete de Weir) volvió a marcar el paso. Lejos de ser el antecedente de un cambio, aquello resultó una anécdota dentro del proceso. Es más, el entrenador que lo logró, Alberto Toril, ni siquiera dirige ya al equipo.

El cordobés fue sacrificado como cabeza de turco y en su lugar llegó un perfil similar: el de Pau Quesada (sin experiencia específica en el fútbol femenino y, como su antecesor, con pasado en la cantera madridista). Un cambio de cromos que no ha conseguido, por el momento, el paso adelante esperado, lo que complica la permanencia en el Real Madrid de jugadoras como Weir, ganadora de tres Copas de Inglaterra y dos Copas de la Liga de Inglaterra.

Pau Quesada: "Hay una distancia que tenemos que aceptar" / Perform

El Barça elimina al Madrid de todo

Según avanzó Weir, el Olympique de Lyon está buscando el fichaje de la mediocampista, que termina contrato a final de temporada. El equipo más laureado de la Champions femenina (ocho títulos) habría hecho una aproximación para hacerse con una de las jugadoras más importantes de un Real Madrid que, salvo giro de última hora, no habría conseguido su renovación.

La defensora del FC Barcelona Ona Battle (d) lucha el balón con Naomie Feller, del Real Madrid, durante el partido de Liga F que Real Madrid y FC Barcelona del pasado domingo. / Víctor Lerena / EFE

Si se produce este movimiento, la colombiana Linda Caicedo se quedaría como la gran referente del club blanco. En noviembre del año pasado, la delantera (centenaria con la camiseta madridista) prolongó su contrato hasta 2031. La salida de Weir no sería la única que podría darse en el próximo mercado de verano, puesto que Naomie Feller, quien también llegó en 2022, estaría valorando su salida de un equipo para el que el Barça ha sido un tormento.

En enero, las de Pere Romeu vencieron a las de Pau Quesada en la final de la Supercopa (0-2). Al mes siguiente las eliminaron de la Copa del Rey (0-4). Ya en marzo, el 2-6 de la ida de cuartos de la Champions dejó sentenciado el cruce, que se resolverá esta semana en el Camp Nou. El 0-3 de Liga del domingo fue la puntilla a la competición doméstica, que dejará al Real Madrid femenino con un nuevo año en blanco y posibles consecuencias en forma de bajas.