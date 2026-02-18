En Directo
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE
Real Madrid femenino - Paris FC, en directo: vuelta de octavos de final de la Women's Champions League
Sigue el minuto a minuto del partido de vuelta entre Madrid y París de octavos de final de la Champions femenina
Jesús Burgos
1º PARTE | 45' | 0 - 0
Tres minutos de añadido.
1º PARTE | 44' | 0 - 0
Minutos de absoluto dominio blanco. El Madrid no deja salir a las francesas, que cada vez estan más metidas en su propia área. Solo consiguen rechazar y despejar balones, pero arriba no encuentran a nadie y el balón termina siendo de nuevo para las merengues.
1º PARTE | 43' | 0 - 0
Linda Caicedo sigue dando dolores de cabeza por banda izquierda. Esta vez su pase al corazón del área no encontró rematadora.
1º PARTE | 42' | 0 - 0
Presiona arriba el Real Madrid que no deja salir a las francesas con comodidad. Apenas salen de su campo.
1º PARTE | 40' | 0 - 0
Últimos cinco minutos del primer tiempo.
1º PARTE | 39' | 0 - 0
Error de Linda dentro del área tras recuperar el balón. Hacia tiempo que las parisinas no se acercaban a las proximaciones del área de Misa. Sin embargo, una llegada sin apenas peligro.
1º PARTE | 37' | 0 - 0
Insiste el Real Madrid. Esta vez con un disparo muy centrado de Athenea del Castillo que acaba en las manos de Chavas.
1º PARTE | 35' | 0 - 0
¡Paradón de Chavas! Weir lanzó fuerte y a la izquierda de la guardameta, pero ésta estuvo muy sólida y segura y mando el balón a saque de banda. La delantera merengue tuvo las dos ocasiones más claras del partido, pero hoy no parece tener el día.
1º PARTE | 35' | 0 - 0
Centro de Dabitz que toca en el brazo de la lateral francesa y provoca un penalti con el que Weir puede abrir el marcador.
1º PARTE | 34' | 0 - 0
¡Penalti para el Real Madrid!
