Real Madrid femenino - Paris FC, en directo: vuelta de octavos de final de la Women's Champions League

1º PARTE | 35' | 0 - 0

¡Paradón de Chavas! Weir lanzó fuerte y a la izquierda de la guardameta, pero ésta estuvo muy sólida y segura y mando el balón a saque de banda. La delantera merengue tuvo las dos ocasiones más claras del partido, pero hoy no parece tener el día.