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El Real Madrid expresa "sus condolencias" por el fallecimiento del padre de Hansi Flick
El conjunto blanco emitió un comunicado oficial para pronunciarse tras la noticia
EFE
El Real Madrid expresó "sus condolencias y cariño" a los "familiares" y "seres queridos" del padre de Hansi Flick, entrenador del Barcelona, quien falleció este domingo.
"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona", escribió en su página web.
"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", añadió.
Pese al fallecimiento de su padre, Flick se encuentra con el equipo azulgrana en su hotel de concentración y dirigirá el clásico contra el Real Madrid de este domingo. El Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro.
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