El Real Madrid estudia comprar una plaza en Segunda RFEF para sacar a su segundo filial del pozo

El Real Madrid estaría estudiando seriamente la posibilidad de comprar una plaza para mantener a su segundo filial en Segunda RFEF. Según ha avanzado el periodista Javier Rodríguez Pascual, ‘Rodra’, de ESPN Deportes, el club blanco se estaría planteando esta opción tras el descenso del Real Madrid C a Tercera RFEF.

En Valdebebas consideran que competir en la Tercera Federación supone un freno en la formación de sus jóvenes talentos. La distancia con el Real Madrid Castilla, asentado en Primera RFEF, se percibe como demasiado grande para garantizar una progresión adecuada de los futbolistas de la cantera.

Fracaso sobre el césped ante el Estepona

El Real Madrid C descendió a Tercera Federación tras perder el play-out de permanencia frente al CD Estepona. El equipo de Víctor Cea no pudo sacar más que un 2-2 en la ida en la ciudad deportiva de Valdebebas.

En la vuelta, el conjunto andaluz fue superior y se impuso por 3-1, certificando así el descenso deportivo del filial blanco. Un golpe que ahora el club busca revertir fuera de los terrenos de juego.

Los jugadores del CD Estepona / Málaga hoy

La vía administrativa de la RFEF

El mecanismo está regulado por la RFEF y la AFE. A finales de junio expira el plazo para que los clubes de Segunda RFEF con deudas puedan regularizar su situación. En caso contrario, serán descendidos administrativamente y se abrirá un proceso para cubrir las plazas vacantes.

El coste de estas operaciones suele oscilar entre los 250.000 y los 300.000 euros, una cifra asumible para el potencial económico del club blanco. En la adjudicación pueden influir además criterios de proximidad territorial.

No sería la primera vez que el Real Madrid recurre a este tipo de soluciones con el Real Madrid C. En julio de 2012, tras no lograr el ascenso en el campo, el club ya pagó 190.000 euros a la RFEF para comprar una plaza en Segunda B y lograr el ascenso de categoría en los despachos. Más recientemente, en 2022, volvió a reestructurar la cantera mediante la absorción del RSC Internacional, una operación que permitió relanzar de nuevo al Real Madrid C —desaparecido en 2015 por decisión del club— directamente en Tercera RFEF sin tener que completar el recorrido deportivo habitual desde las categorías regionales.