Real Madrid - Espanyol, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga

La situación en la tabla
Hoy se enfrentan dos de los equipos más en forma de la competición. Los de Xabi Alonso son líderes con 12 puntos y pleno de triunfos. Por su parte, el Espanyol es tercero, empatado con el Barça a 10 puntos, y todavía no conoce la derrota.
El vestuario del Real Madrid ya está listo para recibir a los jugadores del equipo blanco
El Espanyol, por su parte, saltará al césped del Bernabéu con el once esperado y que ya habíamos comentado en la previa:
Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Urko, Edu Expósito; Dolan, Puado y Roberto
XI del Real Madrid
Empezamos con el once de los blancos, en una alineación con muchos cambios, algunos obligados, y también alguna sorpresa:
Courtois; Carvajal, Asencio, Militao, Carreras; Valverde, Tchouameni, Mastantuono; Mbappé, Vini y Gonzalo
¡Buenas tardes y bienvenidos a la narración del Real Madrid - RCD Espanyol! Partido vibrante el que nos espera hoy en el Bernabéu... arrancamos con los XI de Xabi Alonso y Manolo González
