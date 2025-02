El Real Madrid escuchará el lunes los audios del 'Caso Mbappé'

El Madrid ya tiene fecha para poder escuchar los audios que precedieron la decisión de no expulsar a Carlos Romero tras su entrada a Mbappé. El club blanco hace semanas que denuncia que el futbolista del Espanyol debía haber sido expulsado por su acción al delantero francés y que reclamaba la posibilidad de escuchar las conversaciones que se produjeron entre el árbitro y los miembros del VAR.

Pues bien, finalmente, una comitiva del Real Madrid se desplazará el lunes hasta la sede de la RFEF, donde se los reproducirán los audios. Tal y como ocurre en estos casos, la RFEF ha declinado la posibilidad los audios al club, pero ha ofrecido esta posibilidad que finalmente el Madrid ha aceptado. La intención del Madrid es poder escuchar las conversaciones de las dos jugadas más comprometidas: el gol anulado a Vinicius pero, sobre todo, la entrada de Romero a Mbappé.

El Real Madrid ha insistido después de lo que consideran es un escándalo por la no expulsión a Carlos Romero. El defensa del Espanyol no fue expulsado ni posterior revisión del VAR y el cuadro blanco, que ya emitió un comunicado el lunes dirigido a la RFEF, no ha parado hasta encontrar alguna solución.

Un error que ha causado un neverazo por tiempo indefinido para el árbitro de campo, Muñiz Ruiz, y también para el de VAR, Javier Iglesias Villanueva; de hecho, el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, reconoció de forma indirecta el error en el podcast El Cafelito de Josep Pedrerol: “Lo que todo el mundo ve un árbitro y dos de VAR no pueden dejar de verlo. Tengo muy claro lo que ha pasado, lo ha visto todo el mundo”.