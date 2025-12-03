⁠El Real Madrid, el equipo al que más benefician los árbitros según la mayoría de los españoles

La mayoría de los españoles cree que el Real Madrid es el equipo más favorecido por los arbitrajes bastante por delante del FC Barcelona, pese a las últimas polémicas arbitrales que han rodeado al club azulgrana a propósito del llamado ‘Caso Negreira’. Así lo demuestra el estudio ‘Amor y odio en España: el fútbol como religión. Así somos los españoles como tribu futbolera’. Este trabajo, impulsado por Betfair, se basa en más de 1.000 entrevistas a hombres y mujeres entre 18 y 70 años de todo el país, lo que otorga un margen de acierto del 97% a sus conclusiones.

A la pregunta ‘¿Qué equipo se beneficia más de los árbitros?’, el 51% de la población española responde que el Real Madrid es el equipo más beneficiado por las actuaciones de los trencillas, con una diferencia de 7 puntos porcentuales con respecto al FC Barcelona. Los culés son el siguiente equipo que los españoles consideran como el más beneficiado con el 44% de los consultados señalando a los azulgranas.

El tercer equipo que aparece como el más beneficiado a ojos de los aficionados es el Atlético de Madrid, pero a muchísima distancia de los dos grandes, con un escaso 2% de los hinchas apuntando a que son los colchoneros el conjunto al que más ayudan los árbitros.

¿A qué equipo benefician más los árbitros? / Betfair

Según este trabajo de Betfair, por equipos, sólo hay cuatro hinchadas de Primera División (el estudio se centra en los aficionados de la máxima categoría) que consideran que en verdad el equipo más beneficiado por los árbitros es el FC Barcelona. Son los aficionados de Real Madrid (89%) Real Sociedad (67%), Elche (86%) y Mallorca (67%).

El resto de seguidores de los otros 16 equipos creen que el Real Madrid es el más beneficiado, con los forofos de FC Barcelona (91%) y Valencia (81%) como los más vehementes a la hora de señalar las ayudas a los merengues. En el caso del Atlético de Madrid, los fans colchoneros se dividen entre la mayoría que ve al Real Madrid como el gran beneficiado (71%) y el FC Barcelona como segunda opción (26%).

Un 4% de merengues y culés señalan a sus propios equipos

Resulta llamativo que hay un 4% de aficionados del Real Madrid y del FC Barcelona que consideran que son sus propios equipos los más beneficiados por los árbitros, lo que podría considerarse como una suerte de ‘corriente crítica’ dentro de blancos y azulgranas. No hay ningún otro aficionado de otros equipos de élite que consideran que los arbitrajes en verdad les benefician a ellos mismos. Es decir, que los forofos de los grandes son también conscientes de que suelen ser sus equipos, Real Madrid y Barça, los que reciben mayores beneficios de las decisiones de los árbitros.

Esta tabla muestra los resultados a la pregunta ‘¿Qué equipo se beneficia más de los árbitros?’ segmentada por el equipo del que responde. Los equipos aquí representados son los que cuentan con mayor apoyo en España según este mismo estudio:

Las respuestas a la pregunta '¿Qué equipo se beneficia más de los árbitros?' / Betfair

Cataluña y País Vasco, los que más apuntan al Real Madrid

Por distribución geográfica, son Cataluña y País Vasco las dos Comunidades Autónomas que más fuerte creen que los árbitros ayudan al Real Madrid, con el 80% de los catalanes y el 79% de los vascos apoyando esta teoría. En el caso del lado inverso, hay siete Comunidades Autónomas en las que se considera que el gran beneficiado es el FC Barcelona.

Curiosamente coinciden con las comunidades de mayor implantación madridista. Son Madrid, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Baleares, Extremadura, la Rioja y Cantabria. En el resto de las comunidades (10 en total -exceptuando Ceuta y Melilla-) tienen claro que el Real Madrid es al que más benefician las decisiones de los colegiados.

Por último, por grupos de edad y sexo, resulta sorprendente que las cuatro generaciones consultadas coinciden en decir que el Real Madrid es el gran beneficiado por los árbitros, mientras que, entre hombres y mujeres, son las mujeres las que, con gran diferencia, ven al Real Madrid como el gran beneficiado, con un 54% frente al 40% que señala al Barça. Entre los hombres, manda la igualdad: el 48% señala al Real Madrid, mismo porcentaje de los que ven al Barça como el gran beneficiado.