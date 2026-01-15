Klopp, el anhelo de Florentino para la crisis más aguda: "Lo está considerando"

La presentación de Álvaro Arbeloa fue del todo atípica. Una rueda de prensa previa a un partido de Copa en Valdebebas convertida en el relevo de un entrenador que sustituyó a Xabi Alonso, quien había firmado hasta 2028. Solo Emilio Butragueño, apagafuegos institucional del Real Madrid, compareció al lado de un entrenador del que ni siquiera se dieron detalles sobre la duración de su contrato. Cuando se le preguntó sobre si tendría carácter interino, se limitó a decir: "Hasta que me necesiten". Y en el Real Madrid las necesidades van por asegurar un proyecto a largo plazo que solo aseguraría una figura de autoridad como Klopp.

Zidane y el regreso al pasado

Aunque ha firmado hasta final de temporada y para la siguiente campaña, los mensajes que traslada el nombramiento de Arbeloa son los de un hombre de club. Como sucedió en el pasado con Santiago Solari, nombrado interino en 2018 para sustituir a Lopetegui, una función de la que sería desposeído ese mismo curso. Su relevo lo tomó Zinedine Zidane para inaugurar la etapa más triunfal del Real Madrid reciente, con tres Champions consecutivas.

Sin embargo, para construir sobre el futuro del club, la idea de volver al pasado se antoja meter al Real Madrid en un camino de no retorno. De ahí que la idea capital vuelve a ser la primera que estuvo en la lista de Florentino Pérez en el mercado de verano: Jürgen Klopp. El exentrenador alemán, ahora en funciones directivas dentro del grupo Red Bull, era el gran deseado por el presidente blanco, que terminó delegando la decisión en José Ángel Sánchez, director general del club.

Así llegó un Xabi Alonso con el que se firmó un contrato hasta 2028 del que solo se cumplió media temporada. El fracaso de una opción que Florentino Pérez autorizó, pero no terminó por bendecir, ha recuperado el viejo anhelo del alemán. Como el que en su día buscó, sin éxito, con Arsene Wenger, a quien quiso traer después del primer 'galacticidio'. En su lugar reclutó a un Pellegrini que apenas duraría un año hasta la imposición del 'mourinhisimo'.

Primera fase: la negación

Desde Alemania, el árbol ha empezado a agitarse. El periodista germano Florian Plettenberg informaba en la resaca de la dolorosa eliminación de Copa, que Klopp está "considerando seriamente en regresar como entrenador si el Real Madrid hace una apuesta real para el próximo verano". Su nombre se ha vinculado en anteriores ocasiones con el club, pero los últimos años en el Liverpool generaron un agotamiento que le llevó a tomar un rumbo distinto.

De acuerdo con los medios de su país, solo hay dos proyectos que sacarían a Klopp del rol fuera de los terrenos de juego que hora detenta. A nivel de clubes, el Real Madrid, y en selecciones, Alemania, donde Julian Nagelsmann vivirá un referéndum este verano con el Mundial. Por el momento, públicamente, el de Stuttgart ha negado la mayor, defendiendo que está en el lugar adecuado y viendo desde la barrera los incendios que se han generado en grandes clubes.

“Esto no tiene nada que ver conmigo y no me afecta en absoluto”, dijo a la cadena televisiva austriaca Servus TV, restando importancia a las especulaciones que le vinculan con el Real Madrid desde hace tiempo. Una primera fase de negación a la que seguirá el cortejo por un técnico con trabajo, pero que se siente libre después de su larga carrera para decidir dónde pondrá la siguiente piedra. Aunque sus condiciones no serán las Xabi Alonso, quien pagó la 'novatada' pese a sus éxitos con el Bayer Leverkusen, un club alejado de la dimensión del que busca un capitán que sean capaz de corregir el rumbo.