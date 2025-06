Xabi Alonso se enfrenta a la falta de fútbol mientras la Premier se lleva sus deseos

Xabi Alonso supo desde que firmó con el Real Madrid que el Mundial de Clubes era el debut más complicado que podía afrontar. Un torneo corto, con los automatismos del pasado, y al que el club le ha puesto la etiqueta de imprescindible. Pero no había ningún tipo de excusa para provocar una interinidad. Quedarse en Madrid preparando la próxima temporada mientras Solari o cualquier otro funcionario transitorio era despedazado en EEUU no era una opción válida. En el riesgo está el compromiso, que en el caso del técnico vasco es alto, de ahí la urgencia por resolver la falta de fútbol ante el Pachuca (21:00 horas) después del empate inicial ante Al Hilal.

La inacabable sucesión de Kroos

A pesar de los fichajes en defensa, con incorporaciones como la de Dean Huijsen o Alexander Arnold, además que lo pueda aportar Mastantuono en ataque, al Real Madrid sigue faltándole un número esencial en su baraja, como es el '5'. El hombre que sustituya a Kroos, que a su vez reemplazó a Xabi Alonso en el verano de 2014, cuando se produjo un cambio de cromos que cambiaría la historia reciente del club blanco.

El vasco ha tecnificado los entrenamientos con drones, sistemas que previenen las lesiones y se ha involucrado al máximo en su desarrollo, enseñando él mismo, a través de sus movimientos, cómo quiere que se mueva la pelota. Pero hacerlo en un entorno controlado como el de Palm Beach no ha sido suficiente para que el equipo funcione como a él le gustaría. Para colmo, ha perdido los goles de Mbappé por una gastroenteritis para, posiblemente, la primera fase del torneo.

Aunque en su presentación se empeñase en recordar el número de la camiseta de Bellingham, el inglés no es el múltiplo de '5' que necesita la entidad. Mientras Xabi Alonso sigue buscando en su laboratorio la combinación de jugador que compense el espacio en el centro del campo, con Güler como único elemento aproximado, en Europa se producen los dos movimientos que él habría querido hacer.

La Premier se lleva sus deseos

A Xabi Alonso le han comprado un abrigo y unos zapatos en el mercado extraordinario del Mundial de Clubes, pero él, lo que hubiera preferido, es un cinturón. No ha levantado la voz con una ventana que contradice lo vivido en los últimos años en el Real Madrid. Sin embargo, su gran deseo hubiera sido contar con Zubimendi, el mejor timonel que estaba en el mercado a un precio que debería ser estratégico para un club que solo tiene como objetivo ganarlo todo. Fichará por el Arsenal, verdugo del Real Madrid en la pasada Champions.

Tampoco ha conseguido el vasco traerse a algún colaborador estrecho que le hiciese de correa de transmisión en el campo para sus ideas. Florian Wirtz, su prolongación en el campo durante el ciclo dorado vivido en el Leverkusen, ha decidido también poner rumbo a la Premier, convirtiéndose en uno de los tres fichajes más caros de la historia: 150 millones. La cantidad final la marcarán los bonus y la actividad de un centrocampista que amplifica el proyecto de Slot.

Lo curioso de este movimiento empezó el día en el que el Leverkusen entró en la ciudad deportiva del Liverpool el día después de que el conjunto 'red' le asestase un doloroso 4-0 al que era equipo de moda en Europa. La recuperación de aquel duelo le dio la primera parte del billete a Wirtz que ha terminado de componer con uno de los mejores contratos del momento. Esos por los que el Real Madrid todavía no está dispuesto a entrar. Una reticencia sobre las pujas millonarias como son un Mundial de Clubes tan largo como frenético para una plantilla de la que quiere exprimir hasta la última gota antes de sus deseadas vacaciones.