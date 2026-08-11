El Real Madrid frena la salida de Endrick y Arda mientras busca un mediocentro y un central zurdo

Primer entrenamiento completo del Real Madrid tras la llegada de Marc Cucurella y los franceses Ibrahima Konaté, Kylian Mbappé y Aurelien Tchouameni. La incorporación de los mundialistas franceses cierre las incorporaciones de la plantilla, que ya no tienen que esperar a ningún futbolista en Valdebebas. Sin embargo, los numerosos fichajes blancos no se han visto correspondidos por las salidas de los descartes que el técnico portugués ya ha señalado al club y a los propios futbolistas.

Toda la plantilla disponible

El Real Madrid ha incorporado a Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Yan Diomande y Carlos Espí. Mourinho aún exige a la dirección deportiva la contratación de un mediocentro, que se daba por hecho que sería Rodrigo Hernández, y un central zurdo. Pero la llegada de los dos últimos fichajes que pide el portugués no es lo único importante, porque el técnico también ha dejado muy claro en sus declaraciones que su idea es contar con una plantilla corta de apenas 20 jugadores. "Queremos una plantilla corta... Yo diría que con 20 jugadores. Y tenemos lesionados por un tiempo como Militao, Mendy, Rodrygo... Jugadores que no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta, de 20 jugadores".

Así, futbolistas como Camavinga o Raúl Asencio están en el escaparate de salida, pero no se quieren ir. Otros como Endrick, al que felicitó por su partido, buscan una cesión a la Premier tras el fichaje de Espí. Sin embargo, la salida del brasileño parece haberse frenado desde el club por orden de Mourinho, que en un primer momento habría abierto la puerta a su cesión en busca de minutos. La presencia de Vinícius, Diomande, Bellingham o Espí complica la titularidad al joven delantero carioca, que ya estuvo la temporada pasada cedido al Olympique de Lyon.

El otro nombre propio que se baraja que podría salir, contra todo pronóstico, es Arda Guler. Una oferta del París Saint-Germain por el turco que rondaría los 115 millones tienen la culpa de ese rumor procedente de Francia donde el interés de Luis Enrique por el turco ha abierto esa puerta al otomano. El Madrid no tiene previsto, a priori, su salida, pero si los parisinos ofrecen suben esa cantidad no se descarta una salida porque en la posición del turco hay jugadores que le cierran la titularidad como Bernardo Silva o Jude Bellingham.

Un mediocentro y un central zurdo

Sobre los refuerzos, especialmente tras la espantada de Rodri, el portugués fue claro: "Necesitamos algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones. Bernardo es un jugador tremendo que tiene que crecer. Alguien que nos da salida de balón si juega más bajo, si juega en la posición del seis o del ocho. Durante el partido he entendido que le estaba faltando un poco de fuerza física y lo he adelantado a la posición del diez. En la posición del diez es otra donde Bernardo está cómodo. Es un futbolista que te puede jugar en tres o cuatro posiciones y eso, para un entrenador, en una plantilla que queremos que sea corta...".

En la posición de mediocentro surgen los nombre de Martín Zubimendi, cuyo precio rondaría los 80 millones de euros. Otros nombres que aparecen para reforzar esa posición son los del italiano Locatelli, el neerlandés Kees Smit, el inglés Adam Wharton... Proyectos de buenos futbolistas que aún no están consolidados y no terminan de convencer al Real Madrid ni a Mourinho. El portugués había dado un nombre nada más llegar, el del danés Morten Hjulmand, que el Atlético ha terminado fichando del Sporting de Portugal por 40 millones.

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A ese nombre se sumaría la de un central zurdo que podría ocupar la posición de Raúl Asencio, el zaguero canario al que Jorge Mendes le busca equipo para liberar el sitio que Mourinho quiere. El italiano Bastoni sigue siendo el favorito para el portugués si Mendes cumple la tarea que le ha encomendado Mourinho, a quien también representa el agente portugués.

Fuente: El Periódico