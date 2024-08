El Real Madrid se encontrará muchos ‘Mallorcas’ en la Liga

El Real Madrid se estrena en la Liga visitando al Mallorca este domingo. Un rival cuyo perfil futbolístico se van a encontrar los blancos muchas veces esta temporada y más con el fichaje de Mbappé que eleva las previsiones defensivas de todos sus rivales. Los bermellones estrenan entrenador, Jagoba Arrasate, que dota a sus equipos de un espíritu de lucha y resistencia, de los que no regalan nada y que pondrá a prueba al actual campeón de la competición.

Bellingham marcado por Samu / Efe

Una salida incómoda para empezar en un campo que ha colgado hace días el cartel de no hay billetes ante la expectación de un rival tan poderoso. Están vendidas las 26.024 entradas, 22.058 de ellas las ocuparán los abonados, que tienen incluido este partido, y las 3.966 restantes ha recaudado entre los 95 euros las más baratas (Fondo Norte) y los 210 euros en la tribuna principal junto al palco (Tribuna Oeste Central).

Once meses sin perder en la Liga

Se esperan pocos cambios en el once madridista. Ancelotti seguirá esa línea de consolidar un once inicial sobre el que depositar su confianza y que será prácticamente el mismo que se enfrentó al Atalanta en la Supercopa de Europa. El claro objetivo es empezar la competición con una victoria para consolidar su excelente trayectoria en la Liga. Lleva once meses sin perder en la competición doméstica. El año pasado solo perdió un partido, el 24 de septiembre en casa del At. Madrid.

El Mallorca ha hecho una buena pretemporada con un equipo en el que ha dado ocho bajas, además del técnico Javier Aguirre, y tres altas: Ansano (Bochum), Morey (Borussia) y Mojica (Villarreal). Ha disputado seis partidos este verano, con cinco victorias y un empate (perdió en los penaltis ante el Bolonia). Mientras que los madridistas han jugado cuatro partidos con dos derrotas y dos victorias, la última en su primer partido oficial ganando la Supercopa de Europa.