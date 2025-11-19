El Real Madrid también elimina el 'Santiago' del metro del Bernabéu

El Real Madrid continúa avanzando en su transformación y uno de los pasos definitivos será la inauguración de la nueva estación de metro que dará servicio al estadio. La Comunidad de Madrid ha confirmado que las obras, iniciadas en febrero de 2024 con una inversión de 66 millones de euros, tendrán como fecha de apertura el año 2027.

Las obras avanzan con el objetivo de estar completamente listas el 6 de marzo, una jornada simbólica, ya que será el 80º aniversario del Bernabéu y los 125 años del Real Madrid.

Una estación con un nuevo nombre

La estación abrió sus puertas en 1982 con motivo del Mundial y bajo el nombre de ‘Lima’. Más tarde adoptó la denominación de ‘Santiago Bernabéu’. Con la modernización del estadio y el cambio de naming oficial del recinto, pasará a llamarse simplemente ‘Bernabéu’.

Colas en la entrada al Bernabéu para el partido de la NFL. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Este rediseño no solo implica un aumento de superficie. Toda la estación será reconstruida desde cero. Además, en línea con la nueva estrategia de imagen del club, toda la estética interior estará inspirada en la historia, colores y trofeos del Real Madrid, con posibilidad de tematizarla para grandes eventos, especialmente de cara al Mundial 2030.

El Madrid se olvida de 'Santiago'

El estreno de esta estación llega en pleno proceso de redefinición de la marca Bernabéu. El estadio, una obra de más de 1.300 millones, ha cambiado por completo el aspecto del feudo blanco y en ese proceso, el club ha decidido simplificar la denominación del recinto, que ya aparece oficialmente como ‘Bernabéu’.

El nuevo logo del Bernabéu / Real Madrid

Esta reducción del nombre ha generado debate entre una parte de los socios, que consideran que eliminar ‘Santiago’ supone romper con 70 años de tradición. El club, sin embargo, ve en este paso una evolución natural y un movimiento que abre la puerta, sin confirmarlo, a futuras operaciones de patrocinio del nombre, una vía de ingresos cada vez más común en el fútbol moderno.

El proyecto del metro y el cambio de nombre del estadio completan el cambio de imagen del club blanco al mundo. El Santiago Bernabéu ya es cosa del pasado, ahora, el Real Madrid juega en el Bernabéu, a secas.