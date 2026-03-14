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REAL MADRID
Real Madrid - Elche: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports
Sigue en vivo el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre el equipo de Arbeloa y el de Eder Sarabia en el Santiago Bernabéu
Arbeloa en rueda de prensa
Álvaro Arbeloa: "Para alguien que ha sido canterano, y después de pasar como técnico me ha recordado a la época de la Quinta del Buitre. Seguro que Emilio lo ha pensado en el palco. Hoy es un día para recordar para todo el madridismo. Para nosotros era un partido muy importante. Sabíamos que hicimos un esfuerzo el mércoles y hay que hacerlo el martes pero espero que se valore todo el esfuerzo de los futbolistas. Esperemos que acabe todo bien pero hay que reconocer lo que están haciendo estos futbolistas. Hay que agradecerles como están cuidando a los canteranos. Hemos tenido buenos momentos pero nos había faltado continuidad pero ahora estoy contento. El compromiso de los jugadores es excepcional. Tenemos talento pero si no corremos nos va a costar. Necesitamos a Mbappé y cuando esté el seguirá finalizando nuestras jugadas. Darle las gracias a Fran García por ser buen compañero y buen profesional cuando no tienes tanta continuidad. Nunca me ha puesto una mala cara. Ojalá tener 25 Fran Garcías en el equipo porque te lo pone más fácil. No se si Asencio estará para el martes. A mí me tocó salir y volver. Nacho estuvo 15 años en el primer equipo...Cada caso es diferente. Aquí es complicado tener minutos pero son muy necesarios los canteranos. Ojalá en el futuro siempre haya canteranos en el primer equipo. ¿Ambiente tócico? nunca lo he tenido. El gol de Valverde en Balaídos era el 1-0 contra el city y hoy lo mismo, teníamos que ganar. Nos da mucha moral para el martes. Mañana vamos a probar a mbappé a ver como se encuentra. Espero que esté disponible y nos ayude en Manchester. Brahim está feliz porque todos lo están cuando juegan. Ha tenido que tener paciencia y ha trabajado muy bien. Hizo un partido sensacional contra el city"
Arbeloa en RMTV
Álvaro Arbeloa: "Tiene mucho mérito ganar hoy por jugar ante un rival muy incómodo por lo que exige. Estoy muy contento por el esfuerzo de los jugadores. Me puedo morir tanquilo después de una noche como hoy. Hablana ahgora con Yañez o Aguado a los que entrené cuando tenían 13 años. es un sueño. Muy feliz. No es solo que jueguen, es como han jugado bien. Les he enseñado bien. Lo de Güler es para traer un marco y ponerlo en un cuadro. Valverde va a ser Hugo Sánchez a este paso, cada vez está más cómodo cerca del área. Lidera al grupo. El partido va a ser complicado. Nos van a llevar al límite. No hay que conmfiarse y hay que salir a ganar el partido"
Cambio de estado de ánimo
Después de perder contra el Getafe todo era pesimismo en el Madrid. Ganó con suerte al Celta, goleó al City y hoy ha vencido de manera plácida. ¿Seguirá la racha o se volverá a la irregularidad?
Pendientes de Arbeloa
Estamos atentos a la rueda de prensa del entrenador madridista. Veremos si sueta alguna 'perla'.
Canteras
En RMTV están presumiendo de cantera y han dicho que suerte que están ellos porque si no ya se sabe que el relato destaca a otras canteras. Lamine, Cubarsí, Bernal, Fermín....parece que son inventos de la prensa para algunos. Madre mía.
Brahim en RMTV
Brahim Díaz: "Me pide Arbeloa que me mueva y esté muy dinámico. 150 partidos con el RM es un sueño ya que es el mejor club del mundo. Las noches de Champions siempre serán maravillosas. No me sorprende lo de Valverde. es un orgullo que sea mi compañero y amigo"
Habla Neto
Neto: "Jugamos un buen fútbol pero creamos poco. Tenemos un partido importante ahora y estamos concentrados en ello. Cuando encajamos goles nos cuesta levantarnos. Aún quedan 10 partidos y seguimos peleando"
Min.90 (4-1)
Los primeros 38 minutos fueron un tostón...pero el fútbol tiene estas cosas. El Real Madrid está feliz ya que ha vuelto a golear y se ha divertido con una segunda mitad plácida. Final del partido en el Bernabéu.
Min.90 (4-1)
Paradón de Courtois ante un remate de André Da Silva que era gol sí o sí. El belga ha tenido su primera parada en el minuto 93.
Min.90 (4-1)
Cada repetición que vemos es mejor. es uno de los mejores goles de la historia del fútbol. Cuando hay una genialidad así no hay colores que valgan. Arda Güler ha hecho historia en el Bernabéu con un gol intrascendente en el resultado pero estéticamente incomparable.
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