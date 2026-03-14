Real Madrid - Elche: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports

Arbeloa en rueda de prensa

Álvaro Arbeloa: "Para alguien que ha sido canterano, y después de pasar como técnico me ha recordado a la época de la Quinta del Buitre. Seguro que Emilio lo ha pensado en el palco. Hoy es un día para recordar para todo el madridismo. Para nosotros era un partido muy importante. Sabíamos que hicimos un esfuerzo el mércoles y hay que hacerlo el martes pero espero que se valore todo el esfuerzo de los futbolistas. Esperemos que acabe todo bien pero hay que reconocer lo que están haciendo estos futbolistas. Hay que agradecerles como están cuidando a los canteranos. Hemos tenido buenos momentos pero nos había faltado continuidad pero ahora estoy contento. El compromiso de los jugadores es excepcional. Tenemos talento pero si no corremos nos va a costar. Necesitamos a Mbappé y cuando esté el seguirá finalizando nuestras jugadas. Darle las gracias a Fran García por ser buen compañero y buen profesional cuando no tienes tanta continuidad. Nunca me ha puesto una mala cara. Ojalá tener 25 Fran Garcías en el equipo porque te lo pone más fácil. No se si Asencio estará para el martes. A mí me tocó salir y volver. Nacho estuvo 15 años en el primer equipo...Cada caso es diferente. Aquí es complicado tener minutos pero son muy necesarios los canteranos. Ojalá en el futuro siempre haya canteranos en el primer equipo. ¿Ambiente tócico? nunca lo he tenido. El gol de Valverde en Balaídos era el 1-0 contra el city y hoy lo mismo, teníamos que ganar. Nos da mucha moral para el martes. Mañana vamos a probar a mbappé a ver como se encuentra. Espero que esté disponible y nos ayude en Manchester. Brahim está feliz porque todos lo están cuando juegan. Ha tenido que tener paciencia y ha trabajado muy bien. Hizo un partido sensacional contra el city"