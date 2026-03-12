Real Madrid - Elche: Horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid ha recuperado el amor de su público en el Bernabéu tras la gran victoria en la ida de los octavos de final ante el Manchester City. El 3-0 con un hat-trick de Valverde da alas a los de Arbeloa, que pasaban por el peor momento de la temporada y con numerosas pitadas en casa. Ahora los blancos vuelven a confiar que es posible ganarlo todo.

Aunque antes de viajar a Inglaterra los merengues deberán recibir en casa al Elche. Los de Eder Sarabia fueron la gran revelación de la primera vuelta de la Liga, pero desde el inicio del 2026 son el peor equipo del campeonato. Aún no han ganado y se encuentran a un solo punto de la zona de descenso. El equipo ha perdido confianza y necesita empezar a sumar de tres para evitar un descenso que hace unos meses parecía imposible.

Los jugadores del Real Madrid celebran el triplete de Valverde. / Juanjo Martín / EFE

A pesar del buen nivel mostrado ante el City, el Real Madrid venía de dos partidos muy flojos en Liga contra Getafe y Celta. Los de Arbeloa también necesitan ganar ya que el FC Barcelona sigue a cuatro puntos y se van terminando las jornadas. En estos momentos, el conjunto de Flick sigue dependiendo de sí mismo y podría incluso perder el Clásico de la segunda vuelta y ser campeón.

Por ese motivo, los de Arbeloa quieren sumar ante el Elche para meter presión a un Barça que llega muy justo para enfrentarse contra el Sevilla y con muchas bajas. Momento similar al de los blancos, que tendrán hasta siete futbolistas en la enfermería, pero al menos tienen el pase a cuartos de Champions bastante encarrilado.

¿Dónde ver el Real Madrid - Elche por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Elche, correspondiente a la jornada 28 de Liga, se disputará este sábado 14 de marzo a partir de las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro se podrá ver por televisión y online a través de Movistar Plus+ en el canal Movistar + LaLiga, además de las plataformas de Orange TV.

