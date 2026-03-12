Real Madrid - Elche CF: alineaciones probables de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El Santiago Bernabéu será el escenario de un duelo repleto de contrastes (sábado, 14 de marzo de 2026, a las 21:00 h). Los blancos llegan con el subidón anímico de Europa y la necesidad de no descolgarse de la pelea por LaLiga tras su última victoria 'in extremis' en Balaídos. Todo, después de que los de Álvaro Arbeloa firmaran una gran noche de Champions imponiéndose al City de Guardiola, con tres goles de un estelar Fede Valverde. Mientras que el conjunto ilicitano aterriza con el agua al cuello y al borde del descenso.

El Real Madrid afronta este choque rebosante de confianza tras la victoria continental. Sin embargo, en el vestuario saben que toca cambiar el chip rápido: el Barça está a cuatro puntos de distancia y cualquier tropiezo puede ser letal para sus aspiraciones ligueras. No se pueden permitir despistes si quieren mantener la presión sobre el liderato.

LaLiga: Celta de Vigo - Real Madrid, en imágenes. / Lavandeira Jr / EFE

Enfrente estará un Elche que aterriza en la capital inmerso en una dinámica sumamente preocupante. El conjunto franjiverde no sabe lo que es ganar en lo que va de 2026, arrastrando una pesada losa que los mantiene asomados al abismo del descenso. La falta de contundencia y los errores defensivos les han penalizado durante todo este inicio de año, sumiendo a la plantilla en una evidente crisis de confianza. El equipo dirigido por Eder Sarabia cosecha una racha negativa de 7 derrotas y 4 empates en sus últimos 11 partidos ligueros.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol entre Eibar y Elche, / Juan Herrero / EFE

Una enfermería a rebosar

El conjunto blanco afronta el partido con un parte médico que asusta. Éder Militao, Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham, Álvaro Carreras y Dani Ceballos son bajas confirmadas por lesión y verán el partido desde la grada. A ellos se suma el joven Mastantuono, que se pierde la cita para cumplir sanción. Además, Arbeloa mantiene la incógnita con un par de jugadores importantes en la defensa: David Alaba y Ferland Mendy, que llegan entre algodones y son seria duda para entrar en la lista.

Gonzalo Garcia durante un partido contra el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Con este panorama y el enorme desgaste físico acumulado tras la batalla europea, se esperan rotaciones masivas en el once del técnico blanco. Hay que oxigenar las piernas, pero el contexto en liga obliga a no especular para evitar disgustos innecesarios. Jugadores de la segunda unidad, como Gonzalo, Carvajal, Fran García, Asencio, o incluso el canterano Manuel Ángel, podrían tener la oportunidad de dar un paso al frente.

Urgencias por la salvación

Para intentar dar la campanada en el Bernabéu, el equipo técnico ilicitano tendrá que exprimir al máximo sus recursos, aferrándose a la esperanza de pescar en río revuelto ante las posibles rotaciones del Madrid. Viajarán con algunas bajas sensibles, como Héctor Fort o Bigas, y varias dudas en el once en todas las líneas del campo, incluida la de la portería, con Dituro e Iñaki Peña disputándose el puesto, y en la delantera, con la incógnita entre la titularidad de Rafa Mir o del exmadridista Álvaro Rodríguez.

Rafa Mir y Álvaro en el partido contra el Villarreal CF / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Alineaciones probables del Real Madrid - Elche CF

XI posible del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran García; Camavinga, Manuel Ángel, Thiago, Güler; Vinicius y Gonzalo.

XI posible del Elche: Dituro; Josan, Chust, Affengruber, Pétrot, Valera; Febas, Aguado, Martim Neto; Rafa Mir y André Silva