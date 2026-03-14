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REAL MADRID
Real Madrid - Elche: Sigue en directo la previa, alineaciones, goles y resumen del partido de LaLiga EA Sports
Sigue en vivo el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre el equipo de Arbeloa y el de Eder Sarabia en el Santiago Bernabéu
¿Sopresa en el Bernabéu?
Nadie lo esperaba y el real Madrid goleó al City. Hoy todo el mundo da por hecho un triunfo blanco....¿Veremos otra sorpresa?
Bienvenidos
Buenas tardes. El Real Madrid, con muchas bajas, recibe a las 21h. al Elche de Eder Sarabia. Los ilicitanos están yendo de más a menos y no tienen la permanencia ni mucho menos asegurada.
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