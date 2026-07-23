El Real Madrid, dispuesto a pagar 100 millones por Diomandé

Florentino Pérez se ha marcado un objetivo en este mercado estival: fichar a Michael Olise. El internacional francés es la prioridad del presidente, que ve en el extremo a un jugador capaz de elevar al Real Madrid a otra dimensión. Sin embargo, el Bayern de Múnich ha recalcado en varias ocasiones que no está en venta. Esta postura, inamovible por ahora, obliga a los blancos a buscar alternativas, entre las que se encuentra Yan Diomandé.

El costamarfileño ha deslumbrado en su primera temporada en la Bundesliga con el Leipzig, con el que ha marcado 13 goles y ha repartido nueve asistencias en 36 partidos. Su año, sumado a su buen Mundial con el combinado africano, no ha pasado desapercibido para los grandes de Europa, que ya han llamado a su puerta. Según 'Bild', el Real Madrid está dispuesto a pagar 100 millones de euros por el futbolista de 19 años.

Diomandé debutó como profesional en el Bernabéu

No obstante, el club blanco no es el único que va detrás del prometedor extremo. Liverpool, Arsenal, Manchester City y, sobre todo, PSG también están por la labor de desembolsar esa cantidad. El conjunto parisino, de hecho, parte con ventaja, pues ya ha llegado a un acuerdo con el jugador, no así con el Leipzig, que reclama 120 'kilos'. Por su parte, el Liverpool realizó una oferta de 100 millones de euros, pero el conjunto de la factoría Red Bull la rechazó de inmediato.

Diomandé, en su corta carrera, se ha enfrentado una vez al Real Madrid, contra el que debutó en su estreno como profesional el 29 de marzo de 2025 en el Santiago Bernabéu. Borja Jiménez, por aquel entonces entrenador del Leganés, le dio entrada en el minuto 86 en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga. En solo diez compromisos con el club pepinero, el costamarfileño registró dos goles, que le sirvieron para dar el salto al Leipzig por 20 millones de euros.

Está previsto que Diomandé regrese a los entrenamientos la próxima semana, aun con su futuro por decidir. El entorno del futbolista y su agencia de representación, Roc Nation, están presionando al PSG, al que solo le falta alcanzar un acuerdo con el Leipzig. Por su parte, Real Madrid, Liverpool, Arsenal y Manchester City aguardan pacientemente el transcurso de los acontecimientos.