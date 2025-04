El Real Madrid dice adiós al Balón de Oro

La debacle del Real Madrid ante el Arsenal (5-1 en el global) en los cuartos de final de la Champions ha sido un golpe durísimo no solo para el club, sino también para las aspiraciones individuales de sus tres grandes estrellas: Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham. La eliminación del torneo más prestigioso del mundo a estas alturas de la temporada los deja prácticamente fuera de la carrera por el Balón de Oro.

La Champions siempre ha sido el escaparate decisivo para el premio en las temporadas en las que no hay torneos de selecciones. El adiós del Madrid en cuartos y con una goleada tan contundente reduce drásticamente las opciones de sus cracks, que además han firmado una muy mala eliminatoria a nivel individual quedando muy señalados.

Vinicius pudo ganar el galardón la temporada pasada pero se quedó muy cerca. Rodri lo terminó superando y desde ese golpe, el nivel del brasileño ha caído en picado. En Champions desapareció ante el Atlético de Madrid, fallando un penalti decisivo en el Metropolitano y ante el Arsenal, tampoco pudo demostrar nada a pesar de su gol en la vuelta. Esta temporada, no podrá volver a pelear el Balón de Oro.

Una de las grandes decepciones fue la de Mbappé. El curso blanco empezó con muchísimas expectativas. Tras ganar la Champions y LaLiga la temporada pasada, el fichaje del francés parecía un seguro para volver a repetir los éxitos, pero lejos de eso, el gallo no ha conseguido ser determinante y Ancelotti no ha sido capaz de juntar a los cuatro fantásticos en el once sin perder el control de los partidos.

El ex del Paris Saint-Germain fue clave ante el Manchester City con un hat-trick en el Bernabéu, pero esa fue su única gran noche de Champions esta temporada. Ante el Atlético paso desapercibido y contra el Arsenal no pudo hacer nada para evitar la catástrofe. A sus 26 años, sigue sin conseguir ganar ni el Balón de Oro, ni la Champions a pesar de ser uno de los mejores jugadores del mundo.

Mbappé se retiró lesionado del tobillo, en el Real Madrid - Arsenal. / Bernat Armangue / AP

Por otra parte, el último gran jugador blanco que era candidato al galardón era Jude Bellingham. El inglés estuvo cerca la temporada pasada, pero este año no ha conseguido repetir su gran versión del primer curso vestido de blanco. El centrocampista ha sufrido mucho la llegada de Mbappé, que lo ha alejado mucho del área y le ha provocado mucho más esfuerzo defensivo.

Con el Real Madrid fuera, el foco del Balón de Oro pierde a varios favoritos. Jugadores como Raphinha, Lamine y Pedri aspiran al galardón dependiendo de los títulos del Barça este curso. En Inglaterra, el gran nivel de Declan Rice podría meterlo en la carrera si el Arsenal gana la Champions, igual que Lautaro Martínez en el Inter. Pero seguramente, el jugador que podrá competir más con los azulgranas será Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain.

Los jugadores del FC Barcelona, el brasileño Raphinha (i) y Lamine Yamal, celebran el cuarto gol de su equipo ante el Borussia Dortmund. EFE / Siu Wu / Siu Wu / EFE

La temporada no ha acabado, pero la Champions era la gran bala de oro. Y Mbappé, Vinicius y Bellingham la han desperdiciado.