El Real Madrid, desesperado por encontrar a 'su' Lamine Yamal

El Real Madrid ha activado el modo reacción. La irrupción de Lamine Yamal en el FC Barcelona ha sacudido el panorama del fútbol español y mundial, y en Valdebebas son conscientes de que el fenómeno del canterano blaugrana ha elevado el listón. La comparación empieza a ser inevitable y, aunque en el club no existe obsesión, sí hay una convicción clara: necesitan reunir el mayor talento joven posible para competir en la próxima década.

Con esa idea, el conjunto blanco está a punto de cerrar una operación de enorme impacto: la llegada de Yan Diomande, uno de los extremos con mayor proyección del fútbol europeo.

Según adelantó Fabrizio Romano, el acuerdo entre el Real Madrid y el RB Leipzig está prácticamente cerrado y el futbolista viajará a Madrid en los próximos días para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato. La operación rondará los 120 millones de euros entre fijo y variables, una cifra que convertiría al marfileño en uno de los fichajes más caros de la historia del club.

Diomande, velocidad y desequilibrio

Con solo 19 años, Diomande destaca por su potencia física, su velocidad explosiva y su capacidad para desbordar en el uno contra uno. Puede actuar por ambas bandas y encaja a la perfección en el perfil que busca el Real Madrid: un extremo capaz de generar ventajas constantes, romper líneas y decidir partidos desde el regate.

Yan Diomande, durante un partido con la selección de Costa de Marfil en el Mundial. / FILIP SINGER / EFE

Su irrupción recuerda, salvando las distancias, a la del propio Lamine. Ambos comparten descaro, capacidad para eliminar rivales y una personalidad impropia de su edad. Mientras el futbolista del Barcelona ya se ha consolidado como una de las grandes estrellas del fútbol mundial, el Madrid confía en que Diomande pueda seguir un camino similar y convertirse en su gran referente ofensivo de futuro.

Mastantuono abrió el camino

La apuesta del Real Madrid por el talento joven no empezó este verano. Hace apenas un año, el club ya dio un golpe sobre la mesa con el fichaje de Franco Mastantuono. El argentino, de 18 años, llegó procedente de River Plate tras una operación superior a los 60 millones de euros, récord histórico para el fútbol argentino.

Franco Mastantuono. / AFP7 vía Europa Press

Zurdo, creativo y con una visión de juego privilegiada, estaba llamado a convertirse en una de las grandes apuestas del nuevo proyecto madridista. Sin embargo, su adaptación no ha sido la esperada y en el club contemplan seriamente una cesión para que acumule minutos y continúe con su progresión lejos del Santiago Bernabéu.

La respuesta al fenómeno Lamine

En Chamartín asumen que la aparición de Lamine Yamal puede marcar una época. Su explosión, unida a su capacidad para decidir partidos importantes con apenas 19 años, ha provocado que cualquier joven talento ofensivo sea comparado con él. Es una comparación que incomoda dentro del Real Madrid, consciente de que hoy el FC Barcelona cuenta con un futbolista que ha tomado ventaja en la carrera por liderar la nueva generación.

La respuesta blanca pasa por el mercado. Mientras el Barça presume de una joya formada en La Masia, el Madrid ha decidido invertir con fuerza para incorporar a dos de los talentos sub-20 más cotizados del planeta.

Con Diomande a un paso de vestir de blanco, el pulso entre Barça y Real Madrid entra en una nueva dimensión. El Barcelona confía en el talento surgido de su cantera; el Madrid responde con una inversión multimillonaria para construir su propia generación de estrellas. El duelo por el futuro ya ha comenzado y, en Valdebebas, saben que la sombra de Lamine Yamal obliga a no quedarse quietos.