El Real Madrid no descarta la salida de Vinicius

Vinicius Júnior no tiene freno dentro ni fuera del campo. La polémica le persigue sobre el terreno de juego, donde monta un show en cada partido ya sea con los rivales, con los árbitros o con las aficiones del equipo contrario. A esto empieza a sumar sus salidas de tono fuera, con declaraciones como en las que tilda a España de racista y cuestiona la conveniencia de que pueda organizar el Mundial de 2030 privando al Bernabéu de ser la sede de la final. Palabras que no han gustado en el club y mucho menos a la afición, que empieza a estar hasta la coronilla de él. Su futuro de blanco empieza a estar cuestionado y en el Madrid ya no descartan su salida.

Destino, Arabia

Muchos seguidores madridistas empiezan a pensar que si tan infeliz es en el fútbol español, si se siente perseguido, lo mejor que podría hacer es irse a otro país donde no haya racismo ni injusticias sociales y que acepte la multimillonaria oferta que tiene del fútbol Árabe. En el Real Madrid no descartan su salida tras esa brutal propuesta que atrae al brasileño y piensa Nico Williams como el posible relevo.

El carácter de Vinicius choca con la imagen que el club quiere proyectar al mundo, polémico, retador y nocivo para predisponer a rivales y árbitros en contra del equipo. Fue el abanderado tras las salidas de los Cristiano, Bale o Benzema. Cumple su séptima temporada de blanco, un viaje en el que ha ido de menos a más para convertirse en una de sus estrellas, pero el Madrid se ha reforzado desde entonces con Bellingham y Mbappé, además de los Rodrygo, Güler o Brahim.

Relevos de garantías

En el club creen que hay mimbres para triunfar con o sin Vinicius, además de otros posibles fichajes como Nico Williams, Wirtz o el propio Haaland. Valoran el talento del brasileño, pero censuran su comportamiento. Hasta sus compañeros consideran que su actitud no favorece al equipo, e incluso le “leyeron la cartilla” tras el partido en Las Palmas, según Eduardo Inda. No es la primera vez que el vestuario le llama al orden, y no será la última.

Su salida ya no sería traumática en un equipo repleto de estrellas y de delanteros de primera líneas. Nico Williams encajaría perfectamente en el ataque blanco como relevo de Vinicius. Su cláusula de rescisión es asumible, 58 millones de euros, y si traspasan a Vinicius podrían fichar al bilbaíno incluso a uno o dos jugadores más con el dinero que el brasileño dejaría en la caja. Vinicius tiene contrato hasta 2027 y nadie descarta que pueda irse, por mucho que el Madrid filtre que es intocable.