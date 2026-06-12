REAL MADRID
El Real Madrid descarta a Rodri y abre un nuevo escenario
Florentino Pérez no considera prioritaria la incorporación del español y el jugador debe decidir si acepta la propuesta de renovación del City o sale libre en 2027
Rodri vuelve a alejarse del Real Madrid... Al menos por ahora. Según informó Fabrizio Romano, tras el acuerdo para incorporar a Bernardo Silva, el club blanco no tiene previsto realizar ningún movimiento este verano por el centrocampista del Manchester City. Una decisión que confirma lo que ya se intuía desde los despachos de Valdebebas.
Pese a los constantes rumores, su fichaje nunca ha terminado de convencer del todo a Florentino Pérez. Tampoco a una parte importante de la afición, que no le perdona todo lo ocurrido en el Balón de Oro en el que se impuso a Vinicius Jr.
No hay que obviar que el internacional español se convirtió recientemente en uno de los grandes argumentos electorales de Enrique Riquelme. El empresario prometió intentar llevar a Rodri al Santiago Bernabéu si lograba imponerse en las elecciones presidenciales, presentándolo como el gran líder para el centro del campo.
El propio jugador reconoció haber escuchado esos rumores: "Yo estaba un poco al margen. Es verdad que te llegan cosas, pero yo no sé muy bien de dónde vienen. Pero entiendo que forme parte del juego. Sabemos que nuestro nombre sale por ahí y lo aceptamos".
Sin embargo, dentro del club la situación siempre ha sido diferente. Florentino nunca ha considerado prioritaria una operación que obligaría a desembolsar una cantidad importante de dinero por un futbolista que ya va camino de cumplir los 30 años y que además viene de atravesar un periodo complicado por las lesiones. Las dudas físicas han sido uno de los aspectos que más inconvenientes han generado en torno a una posible llegada.
A pesar de todo, cuando Rodri ha estado disponible, su rendimiento ha seguido siendo diferencial. Con el Manchester City continúa siendo una referencia absoluta en la posición, un futbolista capaz de controlar partidos, dar equilibrio y marcar diferencias en ambos lados del balón.
Precisamente por eso se abre ahora un escenario muy interesante. El Manchester City le presentó una propuesta de renovación, pero el jugador todavía no ha dado el visto bueno definitivo. Su contrato expira en junio de 2027 y, de mantenerse la situación actual, el tiempo empezará a jugar a favor de los clubes interesados.
Además, Rodri nunca ha escondido que le atrae la posibilidad de regresar algún día a España. Después de ocho temporadas en la Premier League, la opción de cerrar su carrera en LaLiga siempre ha estado presente en el horizonte.
Por eso, aunque el Madrid haya aparcado definitivamente la operación para este verano, el expediente está lejos de cerrarse. Al contrario. Si el centrocampista continúa aplazando su renovación, podría convertirse en uno de los grandes caramelos del mercado de 2027, no solo para el conjunto blanco. Con la carta de libertad bajo el brazo, la ecuación sería muy diferente para todos.
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