El Real Madrid descarta fichar un defensa central

Tiene otras necesidades más urgentes para reforzar el equipo que sumar otro central a la línea con más jugadores Solo si Nacho rechaza renovar se plantearía buscar un relevo, pero necesitan reforzar la medular y un delantero goleador

El Real Madrid planifica la plantilla de la próxima temporada sin prisas, pero sin pausas. El relevo generacional que lleva a cabo funciona y no va a reforzar una línea que tiene bien cubierta como es el centro de la defensa. Tiene cinco centrales que responden a las necesidades del equipo en cada partido. Ancelotti se las ve y se las desea para dar minutos a todos como en el caso de Nacho, un jugador que siempre responde pero que ha perdido protagonismo con la llegada de Rudiger.

El club blanco no se plantea reforzar esa posición salvo que Nacho decida no ampliar su contrato. El canterano se lo está pensando, aunque en el club esperan que siga otra temporada más. Militao y Alaba son los titulares, con Rudiger y Nacho como principales relevos y con Vallejo como recurso de urgencia. A esto se suman centrales de futuro de la cantera capaces de dar el salto como Marvel, Rafa Marín o Pablo Ramón además de los cedidos como Marvel Park y otros traspasados a los que podría recuperar como Chus t.

APUNTALAR EL LATERAL IZQUIERDO

Si refuerza la defensa sería en los laterales, sobre todo en la izquierda donde solo tiene a Mendy y los recursos de Alaba, Rudiger y Nacho para sustituirle. La continuidad del francés no está asegurada por sus demandas salariales, y el club está dispuesto a traspasarlo si llega una oferta que iguale los 48 millones que pagaron por él al Lyon. La banda derecha está bien cubierta con Carvajal, Lucas Vázquez y Odriozola, aunque el donostiarra no cuenta. Si fichan algún defensa sería para apuntalar las bandas, sobre todo la izquierda.

Las necesidades que tienen no son en defensa, son en el centro del campo y en ataque. La medular es corta en efectivos con seis jugadores para tres o cuatro puestos. Modric tiene 37 años y Kroos todavía no ha decidido si seguirá. Ceballos acaba contrato en junio y podría irse si Ancelotti sigue sin darle protagonismo. Una sala de máquinas corta en efectivos como para gastarse el dinero en otro central. Y en ataque, Benzema no tiene relevo y la continuidad de Asensio también está en el aire. Necesita reforzar esa línea más allá de esperar un par de años a Haaland y Endrick, dos opciones bonitas, pero sin garantías de que acaben llegando.