El Real Madrid defiende el liderato en casa del colista

Ancelotti está obsesionado con el trabajo defensivo de sus delanteros, que están despachando defensas marcando goles como churros. Un Madrid que se mueve como pez en el agua en el caos, donde atrapa a sus rivales con la velocidad y precisión de su juego ofensivo. Visitan a un Valladolid en apuros, colista de la Liga y con demasiadas dudas. Un equipo que necesita elevar su autoestima además de sumar puntos. El Madrid no parece el mejor rival y menos en este momento, en el que ha escalado hasta el liderato aprovechándose de ser el que menos está fallando.

Novedades

Ancelotti recupera a Lucas Vázquez tras no jugar por sanción ante el Salzburgo. Esto devolverá a Valverde al centro del campo, con el riesgo de seguir siendo un coladero por esa banda. Además, Vinicius es baja al cumplir su segundo partido de sanción. Camavinga sigue en el dique seco, acompañando a Militao y Carvajal, que cumplen 111 días de baja y 74, respectivamente, por sus graves lesiones de rodilla.

Diego Cocca tiene las bajas por lesión de Raúl Moro y Comert, además de Juric sancionado. Sin embargo, la fuga de Juma Bah “ha sacudido el vestuario al ser un jugador importante”, aduce el técnico, que pierde potencial defensivo, aunque ha molestado más las formas que recaudar los seis millones que deja en las arcas pucelanas. Además, no cuenta con Kenedy y Machis, a los que ha invitado a buscar equipo en este mercado de invierno. Esperan ofertas. “Si no llegan se tendrán que quedar y si los necesitamos, los usaremos”, dice el técnico, que no los ha convocado, cuyo objetivo es que dejen hueco para reforzar la plantilla e intentar fortalecerla para el objetivo de la permanencia.

Buen momento

Los blancos llegan a Pucela gustándose, aunque a Ancelotti no le convenza la pereza de sus delanteros a la hora de defender. Eso provoca sobresaltos defensivos y más con media zaga titular en la enfermería. Un equipo al que la manta le llega a los pies pero que le ahoga el pescuezo cuando los contrarios se mueven con rapidez en las transiciones. El italiano prefiere no asumir riesgos, pero sabe que como los suyos recuperen el balón en la construcción del rival tiene mucho que ganar.

Ancelotti prefiere ganar 1-0 que goleando, y es que para él “la llave del éxito está en la defensa”. Por eso prefiere músculo que técnica, pero lo primero no le está asegurando ni las victorias ni el buen juego, y eso le tiene confundido. Todo apunta a que Tchouameni recuperará la media punta, que Valverde volverá a la medular donde Carletto tendrá que elegir entre Ceballos, Modric o Güler. Arriba, sin Vinicius, Brahim acompañaría a Rodrygo y Mbappé. Cocca confía en los que viene utilizando desde que llegó hace un mes, pero largas sobre si seguirá o no a final de temporada. “Hablaremos la próxima semana”, dice. Un mensaje que aporta más intranquilidad de la que ya hay en Pucela, farolillo rojo y recibiendo al líder.