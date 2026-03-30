El Real Madrid tiene decidido su primer fichaje de verano

Inmerso en el tramo más importante de todo el curso, el Real Madrid se centra en la competición, pero no pierde de vista el mercado de fichajes del próximo verano. El conjunto blanco es consciente de la importancia que pueden tener los movimientos que realice en dicha ventana, especialmente tras dos temporadas que no han salido como el club esperaba después de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé.

Se esperan hasta 6 llegadas, incluyendo los fichajes de dos centrales, un centrocampista, el regreso de Endrick de su cesión al Lyon y la posibilidad de que llegue un lateral derecho si Carvajal finalmente no continúa en el club. A pesar de todo, el primero de los fichajes está bastante claro desde hace unos meses.

Nico Paz celebra un gol con la camiseta del Como 1907 / EFE

A pesar de los rumores que han aparecido en Italia, en el Real Madrid no tienen dudas de que ejecutarán la opción de recompra que mantiene el equipo blanco sobre Nico Paz. El club, que vendió el 50% de los derechos del jugador al Como a cambio de 6 millones de euros, tiene la opción de recuperar al talentoso futbolista por solo 9 millones de euros este verano.

El rendimiento del argentino le ha elevado a un nivel superior. Este curso ya son 11 tantos y 6 asistencias bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, mientras su valor de mercado se dispara hasta los 65 millones de euros. Fichar por nueve millones a uno de los mejores jugadores de toda la Serie A supone una opción demasiado suculenta como para no aprovecharla, a pesar de que la integración del futbolista no será fácil debido a la competencia.

Cesc Fàbregas y Nico Paz, en un partido del Como 1907 en la Serie A / EFE

El cambio de estatus de Nico Paz también implica otorgarle cierta jerarquía y calidad de minutos en su regreso al club. El problema es la cantidad de futbolistas con los que cuenta el Real Madrid en las zonas que acostumbra a pisar el actual jugador del Como. Arda Güler, Franco Mastantuono, Brahim o Bellingham suponen un alto nivel de competencia.

Nico Paz ha demostrado que está preparado para sumar en un equipo grande y pedirá garantías en caso de volver al Real Madrid. En este contexto, no hay que olvidar a un tercer actor: el Inter de Milán. El equipo italiano está dispuesto a hacer un desembolso importante para convertir al argentino en uno de sus jugadores franquicia, una condición que el equipo blanco no puede asegurarle.

Desde el club que preside Florentino Pérez no hay dudas: ejecutar la opción de recompra es una obligación. De esta forma, Nico Paz se convertirá en el primer fichaje madridista del verano.