El Real Madrid da luz verde a la salida de Mastantuono

José Mourinho ha empezado la criba en el Real Madrid. El portugués ha dado el visto bueno a la salida de Franco Mastantuono este verano. El extremo argentino, después de una primera temporada decepcionante en el club blanco, que pagó por él 60 millones de euros, no ha convencido al nuevo entrenador en la primera semana y media de pretemporada.

El Real Madrid, sin embargo, no quiere desprenderse definitivamente del jugador de 18 años. Por eso, la intención del club es una cesión simple sin cláusula de compra, como ha desvelado Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes. El conjunto blanco ve a Mastantuono en una posición similar a la de Endrick el pasado mercado de enero, cuando se marchó en préstamo al Olympique de Lyon. El brasileño, en media temporada en Francia, superó las expectativas, pues marcó ocho goles y repartió otras tantas asistencias en 21 partidos.

El club que acogerá a Mastantuono todavía es una incógnita, aunque no será por falta de ofertas. Según el citado periodista, más de cinco clubes en España y en el extranjero van detrás del argentino, que se perdió el Mundial con la 'Albiceleste' como consecuencia de su bajo rendimiento en la capital española, donde solo anotó tres dianas en 35 compromisos.

El canterano de River Plate no es el único futbolista en la rampa de salida. José Mourinho tampoco cuenta con Raúl Asencio, que deberá buscarse un nuevo club antes de que finalice el mercado, sea cedido o traspasado. El central de 23 años ha pasado en solo dos temporadas de gran esperanza a descarte.

En el Real Madrid son conscientes de que necesitan que haya salidas en la plantilla para afrontar los fichajes soñados de Michael Olise y Rodri, cuyo último escollo para recalar en el club blanco es Florentino Pérez. El presidente está descontento con el Balón de Oro del Mundial, porque fue una de las cartas que mostró Enrique Riquelme en su campaña electoral. Aparte del interés en esos dos jugadores, el equipo madridista ya ha anunciado las incorporaciones de Konaté, Dumfries, Bernardo Silva y Marc Cucurella.