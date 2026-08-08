El Real Madrid da por cerrado el mercado tras el 'no' de Rodri

El mercado del Real Madrid ha dado un giro definitivo. Rodrigo Hernández ha descartado la opción de vestir de blanco después de alcanzar un acuerdo en los términos personales con el FC Barcelona. Mientras el conjunto blaugrana trabaja para cerrar el traspaso con el Manchester City, en Valdebebas ya asumen que el internacional español no llegará y dan prácticamente por concluida su planificación para esta ventana de fichajes.

La decisión llega después de una jornada muy intensa para el club blanco, que oficializó el fichaje de Yan Diomande, convertido en la incorporación más cara de su historia, y anunció la renovación de Vinicius Jr. hasta 2032. Con estos movimientos, el Real Madrid completa 24 fichas del primer equipo, por lo que, si quiere reservarse un hueco para imprevistos, cualquier nueva incorporación dependería de una salida de última hora.

Bernardo Silva, la alternativa interna

Según informó la Cadena COPE, el Real Madrid no acudirá al mercado para buscar un sustituto de Rodri. El club considera que la plantilla está suficientemente equilibrada y mantiene plena confianza en Bernardo Silva para asumir un mayor protagonismo en el centro del campo.

Bernardo Silva supera las pruebas médicas / Real Madrid

En el Madrid creen que el portugués puede convertirse en el futbolista capaz de dar continuidad al juego del equipo, una responsabilidad que busca cubrir desde la retirada de Toni Kroos al término de la temporada 2023-24.

Dos frentes todavía abiertos

Aunque el capítulo de las incorporaciones está prácticamente cerrado, todavía quedan asuntos por resolver antes del final del mercado.

Uno de ellos es el de Raúl Asencio. El central continúa recuperándose de la lesión muscular que sufrió en el recto femoral de la pierna derecha y aún tiene por delante varias semanas de baja. Pese a las informaciones que apuntan a una posible salida, el defensa no contempla abandonar el club. Con contrato hasta 2031, su intención es recuperarse y convencer a José Mourinho de que puede hacerse un hueco en la plantilla.

Endrick celebra su gol ante la Fiorentina / Instagram @endrick

El otro nombre propio es Endrick. Las llegadas de Carlos Espí y Yan Diomande han reducido notablemente sus opciones de contar con minutos esta temporada. Ante este escenario, el delantero brasileño y su agencia de representación, Roc Nation, ya trabajan en una cesión que le permita seguir creciendo lejos del Santiago Bernabéu.

La Premier League aparece como el destino preferido por su entorno, aunque la Roma también sigue muy de cerca su situación y estudia presentar una propuesta antes del cierre del mercado.

Pendientes únicamente de las salidas

Salvo un giro inesperado en los próximos días, el Real Madrid considera finalizado el capítulo de los fichajes. La negativa de Rodri obliga al club a cambiar sus planes y a apostar por las soluciones que ya tiene en la plantilla.

Con 24 fichas ocupadas, en Valdebebas el trabajo se centra ahora en resolver las posibles salidas antes del cierre del mercado, convencidos de que la plantilla actual será la encargada de afrontar una temporada en la que Mourinho buscará devolver al equipo a lo más alto.