El Real Madrid y su Copa de los líos arbitrales

El Real Madrid ya está en la final de la Copa del Rey. Desde 2014, el conjunto blanco solo se había metido una vez en la ronda decisiva por el título, en el año 2023, cuando además la ganó ante Osasuna con un doblete de Rodrygo Goes.

No obstante, el viaje del equipo dirigido por Carlo Ancelotti hasta La Cartuja no ha estado exento de polémica. Precisamente, los líos arbitrales han acompañado al equipo madridista a lo largo de todas las rondas decisivas, con excepción del primer encuentro ante la Deportiva Minera, en el que golearon con facilidad a su rival (0-5).

El escándalo ante el Celta

Sin duda el partido de las polémicas por excelencia. El Celta se enfrentó al Real Madrid en los octavos de final y llevó el partido a la prórroga gracias a un gol de penalti en el descuento, aunque los de Ancelotti terminaron imponiéndose en el tiempo extra con un doblete de Endrick (5-2).

La acción que desató todo el lío fue un penalti claro de Andriy Lunin sobre Williot Swedberg, justo en la jugada previa al 1-0 de los blancos. La jugada no fue sancionada y el gol del Madrid subió al marcador.

Aquella no fue la única polémica del partido, ya que el equipo celeste también reclamó una expulsión de Endrick por un pisotón sobre Starfelt a la altura del tobillo y un penalti de Rüdiger en la prórroga que fue invalidado por un supuesto fuera de juego de Bamba, aunque no se mostró ninguna imagen que lo dejara claro.

En aquel momento el Celta se quejó públicamente, primero poniendo un tweet con la imagen de la acción de Lunin y Swedberg a la que contestó Iago Aspas con un "Hola, ¿hay alguien ahí?", y después con unas palabras de Marcos Alonso: "Tienen más medios que nunca para tomar la decisión correcta y no equivocarse. Es una pena, da que pensar".

Además, el técnico del equipo, Claudio Giráldez, también ironizó con lo sucedido en la sala de prensa: "Soy joven y tengo que formarme sobre el VAR porque no acabo de entenderlo".

La indignación de la Real Sociedad

El siguiente en pasar fue el Leganés, aunque en aquel partido el lío no fue, ni mucho menos, tan grande como el del Celta. Los de Ancelotti pasaron a semifinales gracias a un tanto de Gonzalo García en el tiempo de descuento.

Por el camino, eso sí, el conjunto 'pepinero' protestó varias acciones por faltas de los visitantes y un posible penalti sobre Sergio González. La más destacada, un pisotón de Endirkc sobre Renato Tapia a una altura considerable en la que el brasileño no vio la amarilla, a pesar de que los jugadores locales pedían un castigo mayor.

Endrick ha sido muy protagonista en Copa del Rey / Agencias

Las semifinales ante la Real Sociedad completaron el trío de polémicas del equipo blanco en esta Copa del Rey. En el partido de vuelta, los blancos se aprovecharon de un fuera de juego muy claro de Kylian Mbappé en una jugada que terminó en el córner del gol de Tchouameni.

A pesar de que el francés no toca la pelota, su interferencia en el defensa rival es clara y la posición antirreglamentaria también lo es (por muchos metros además). Sin embargo, el linier no levantó la bandera y, al no ser una jugada de VAR, el árbitro tampoco pudo corregirla.

Los visitantes se indignaron con lo sucedido tras el partido, con especial atención a Imanol Alguacil: "Hay un posible fuera de juego, que era: ese tipo de situaciones se suelen pitar. Es mejor no hablar, no lo han pitado y punto. Tengo muy claro que no hubieran dado gol si hubiese pasado en nuestra área. Nos han eliminado de Copa, como también lo hicieron en la Europa League: teniendo ayudas en un apartado en el que todos pedimos que sea neutro. El Real Madrid no necesita este tipo de ayudas porque es un grande y lo ha demostrado siempre en toda su historia. Nos vamos dolidos".

Oyarzabal también explicó en zona mixta que era un fuera de juego claro, pero ya no había vuelta atrás, el Madrid está en la final y peleará por el título de una Copa del Rey marcada por los líos arbitrales.