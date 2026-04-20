Javi Navarro le da la Youth League al Madrid desde los once metros

El Real Madrid volvió a ganar la Youth League por segunda vez en su historia. Los blancos volvieron a apelar a la épica para llevarse el torneo en la tanda de penaltis. En el momento clave volvió a aparecer el héroe de las semifinales: Javi Navarro. El portero blanco paró tres penaltis ante el PSG y dos más ante el Brujas en la gran final. Medio título tiene su nombre.

La final arrancó con nervios. Ninguno de los dos equipos quería cometer ningún error. Los blancos eran los grandes favoritos, ya que se enfrentaban a un Brujas que había llegado contra pronóstico a la gran cita.

El Madrid empezó mandando

El Madrid demostró rápidamente su superioridad y empezó a encerrar a los belgas en su propia área. Un gran Yáñez fue el encargado de crear todo el peligro blanco en los primeros compases, pero Vanden Driessche lo evitó con paradas de mucho mérito.

El Brujas no conseguía salir de su campo cuando llegó el primer gol del Madrid. Una gran jugada entre Yáñez y Fortea que terminó rematando de tacón dentro del área el killer merengue: Jacobo Ortega. Un gol que hacía justicia sobre lo que se estaba viendo sobre el verde.

El Madrid siguió presionando y atacando; los belgas estaban KO. Pero no consiguieron marcar el segundo tanto que les hubiera dejado la final en bandeja.

Koren revolucionó al Brujas

Al inicio de la segunda parte, el escenario varió y los de De Roeck empezaron a llegar con peligro a la portería de Javi Navarro. Y lo más importante, apareció la figura de Koren. Un extremo muy habilidoso que le complicó la vida al Madrid. De sus botas saldría el centro del 1-1 de Jansen en el minuto 64.

El empate del Brujas descolocó al Madrid, que quiso seguir atacando, pero era consciente de que el Brujas podía matar el encuentro. Los dos equipos, sabiendo que el final estaba cerca, prefirieron jugársela en la tanda de penaltis.

El show de Javi Navarro

En ese momento apareció otra vez el héroe de esta Youth League. Era un duelo de los dos mejores porteros de la competición y terminó ganando el blanco. El Madrid marcó sus cuatro penaltis y Navarro le paró dos al Brujas para darle a Aguado su momento de gloria marcando el definitivo 4-2 en la tanda.

El Real Madrid volvió a levantar una competición que solo había ganado una vez en su historia con Raúl en el banquillo. Ahora, Álvaro López se une a la lista de ganadores.